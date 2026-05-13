All'ospedale di Savigliano aprirà il Centro dedicato alle donne in menopausa

Menopausa. Non è (più) qualcosa da nascondere o di cui vergognarsi.

Perché qualcosa sta finalmente cambiando. Anche in provincia di Cuneo.

Dal prossimo mese di giugno all'ospedale di Savigliano aprirà un ambulatorio dedicato esclusivamente a questo periodo della vita delle donne.

Inizialmente sarà aperto una volta al mese, anche per vedere la risposta della popolazione femminile, ma l'obiettivo è quello di avere, nel tempo, un punto di riferimento che replichi quello già esistente all'ospedale di Cuneo, il Centro salute Donna, con aperture quotidiane.

Un esperimento e anche un cambio di visione che si sta diffondendo.

Infatti, in quella comune, una donna in menopausa - fase che coincide con l'interruzione definitiva delle mestruazioni, dell’ovulazione e della fertilità - è una donna finita.

Non si può negare che inizi tutta una serie di disturbi - caldane, insonnia, sbalzi di umore, aumento di peso, calo della libido e chi più ne ha più ne metta - che inquadrano la donna in una condizione di cui è solo da poco che il mondo si è accorto.

Perché, diciamolo, oltre ad essere una condizione nella quale le donne vivono una fetta molto importante della loro vita - dai circa 50 anni agli 85,7, che è la speranza di vita delle donne italiane -, nel nostro Paese sono più di 17 milioni.

Un numero enorme. E un business enorme.

Di cui, ovviamente, le prime ad accorgersene e quindi ad occuparsene sono state le donne stesse.

Non entriamo nel merito di tutto ciò che si trova in rete sul tema, tra le centinaia di integratori e gli innumerevoli programmi di fitness per avere dei corpi che manco a 18 anni.

Entriamo invece nel mondo della presa in carico da parte del sistema sanitario nazionale, che finalmente ha capito che una donna non esiste solo fino a quando fa figli. Ma che, se tutto va bene, campa altri 35 anni. E deve farlo in salute.

E' proprio ad una donna che verrà affidato questo nuovo ambulatorio.

Una ginecologa specializzata sulla menopausa, la dottoressa Alessandra Sponzilli, di recente entrata nella squadra del dottor Andrea Puppo, direttore della Ginecologia e Ostetricia del S. Crocee Carle e da febbraio anche a Savigliano, dove ricopre il medesimo incarico.

"Cominciamo a giugno - spiega con entusiasmo Puppo. Apriremo l'agenda una volta al mese, con appuntamenti dedicati alle donne e alle tematiche legate alla menopausa".

Prevenzione, informazione e multidisciplinarietà sono le leve per assicurare alle donne una vita lunga e in pieno benessere.

Ne è convinto anche il dottor Puppo, che conclude: "Di recente è stato pubblicato uno studio clinico molto importante. Ridimensiona notevolmente i rischi della terapia ormonale sostitutiva, quelli cardiovascolari o legati al tumore alla mammella. Questa è un'ottima notizia per le donne. Poterle informare su questa possibilità, sulle alternative, sugli stili di vita corretti, sulle potenzialità di questa nuova fase di vita è un fatto di salute pubblica".