Farinél/ Solo la bellezza potrà curarci da tutto il male che ci circonda

Un attimo di gioia fermo nel tempo. Non so se vi sia mai capitato, ma spero di sì, di provare un istante di pura gioia da volerlo fermare e rendere eterno. Sono fortunato perché questa settimana mi è successo ben due volte a distanza di 24 ore.

La prima mercoledì a circa 8.000 km da noi.

Dopo la giornata particolarmente intensa al BBWO il Barolo and Barbaresco World Opening, l’evento di presentazione di Barolo e Barbaresco tenutosi martedì 12 maggio a Toronto ho provato a coronare uno dei miei sogni: visitare le cascate del Niagara.

Avvertito del fatto che si trovassero al centro di due città entrambe denominate “Niagara Falls”, due orribili cittadine con improbabili grattacieli e altrettanti Casinò, ero pronto anche alla delusione, ma determinato a vedere per la prima volta le celeberrime cascate del Niagara.

Pronto all’invasione di turisti, sono rimasto piacevolmente deluso. Complice l’orario mattutino, la giornata uggiosa, il giorno infrasettimanale, pochissima gente assiepava le balaustre a strapiombo sulle cascate.

Il senso di estraniamento era forte per essere al cospetto di un’opera della natura vista migliaia di volte in fotografia e in televisione; eppure, molto diversa da quanto immaginassi.

Lo spettacolo è maestoso, la quinta scenica che formano le cascate lascia senza parole e toglie il fiato.

La sensazione è di trovarsi davanti a qualcosa di perfetto, di troppo bello per essere vero. Mentre osservavo siffatta bellezza ho provato questo senso di gioia profonda, vera, che ho sentito la voglia di piangere di gioia e gratitudine.

In un’epoca in cui sembrano prendere il sopravvento l’odio e il rancore quella grande bellezza mi ha curato e mi ha messo addosso una pace interiore che non provavo da molto tempo.

Lo scorrere inesorabile dell’acqua limpida mi ha rimandato al senso della vita, un fluire continuo, spesso in balia degli eventi, in cui provare a trasformare una caduta in qualcosa di bello, nelle cascate del Niagara, insomma.

Il dolore è importante quando insegna, quando aiuta a crescere e permette di apprezzare maggiormente la gioia.

La gioia, ecco il secondo momento in cui l’ho provata è stato giovedì. Ero appena atterrato dall’aereo con un forte senso di jet lag per le sei ore di fuso orario.

In sala Riolfo era in programma un incontro con padre Jack, il presidente dell’ospedale di North kinangop dove mi sono recato 5 volte negli ultimi due anni come volontario.

North Kinangop è il luogo del mio cuore, dove ogni volta riesco a rinascere e a ritornare con i piedi per terra, dove trovo il senso più profondo della vita, tra persone che hanno nulla, ma sono sempre felici.

Il presidente della Regione Alberto Cirio che è stato con me a capodanno in Kenya ha sottolineato come in missione abbia vissuto il suo Capodanno più bello ricordando una cosa molto semplice, ma profondamente vera: fare del bene al prossimo fa bene prima di tutto a noi stessi.

È così. È facendo qualcosa che aiuta gli altri che possiamo aiutare noi stessi, che sia in Kenya, ma anche senza andare tanto lontano, nella nostra vita quotidiana, le possibilità di fare qualcosa di buono sono molteplici e vanno colte.

Davanti alla sala gremita, ascoltando quelle parole, ma anche il racconto del professor Frea, di padre Jack, le conclusioni dell’ex sindaco Maurizio Marello, ho sentito un senso di gioia profonda che ho voluto condividere con voi lettori, sperando che possiate vivere molti di questi momenti, ma soprattutto che sappiate riconoscerli e tenerli sospesi nel tempo. Soprattutto oggi che veniamo costantemente bombardati dalle brutture che avvengono nel mondo.

La bellezza è qui per salvarci.