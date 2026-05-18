Savigliano, Bori alla guida dell’Ente Manifestazioni: “Più servizio alla comunità e apertura al territorio”

Gestione degli eventi e apertura all’esterno con spirito di servizio alla comunità, sia quella saviglianese in senso stretto sia quella allargata ai Comuni e altre realtà del territorio.

Sono queste le basi su cui il nuovo presidente della Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano, il saviglianese Giuseppe Bori, intende cominciare a lavorare per mettere in atto il nuovo corso di un ente che negli anni si è guadagnato credibilità e autorevolezza facendo crescere molti eventi, dal Mag – Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola a QuintEssenza, che si è svolta ieri – domenica 17 maggio 2026, ndr – riscontrando di nuovo un grande successo di pubblico, come dimostra la forte affluenza di visitatori nell’arco di tutta la giornata.

Giuseppe Bori, consulente finanziario classe 1989, è stato nominato presidente della Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano per il quadriennio 2026/29 dal Consiglio di Amministrazione, a sua volta rinnovato dall’Assemblea dei Soci. Oltre a Bori, rappresentante del Comune di Savigliano, sono stati confermati nel Consiglio di Amministrazione come vicepresidente Andrea Ingaramo (rappresentante Confagricoltura provincia di Cuneo) e il consigliere Giulio Giletta (Confcommercio Savigliano), che guideranno l’ente con i nuovi nominati Valerio Maccagno (Confartigianato provincia di Cuneo) e Floriano Luciano (Consorzio Agrario Province del Nord-Ovest). Il presidente uscente Andrea Coletti, non più rieleggibile, svolgerà il ruolo di direttore, mentre l’ex vicepresidente Aldo Lovera, ha lasciato l’incarico per tornare ad impegnarsi nella banda della Città di Savigliano.

“Oggi iniziamo il mandato di questo nuovo Consiglio di Amministrazione, un mandato che vorrei fosse improntato sul concetto di “servizio” alla comunità – ha detto il nuovo presidente della Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano, Giuseppe Bori -. Questo servizio si dovrà articolare secondo due bisettrici fondamentali: la gestione degli eventi e l’apertura all’esterno. La prima deve necessariamente partire da una base di continuità verso tutto ciò che ha funzionato e la nostra bravura dovrà consistere nell’innovare partendo da queste basi solide, senza che gli eventi perdano l’anima che hanno assunto nel corso degli anni. Dovremo però introdurre nuovi eventi, che siano attrattivi per la città e per il pubblico da fuori, sfruttando le nostre due eccellenze logistiche: un centro città meraviglioso e un’area fieristica che intorno a noi è impossibile trovare, e che merita di essere maggiormente valorizzata”.

A proposito di eventi, dopo aver appreso dalla Regione Piemonte dell’impossibilità di organizzare nel 2026 a Savigliano un’edizione internazionale di Meating, Bori ha annunciato come in autunno tornerà la Festa del Pane in una nuova edizione “rafforzata”: “Stiamo già lavorando per tutta una serie di novità – ha detto – che includerà, ad esempio, un raddoppio degli spazi, aggiungendo dopo tanti anni anche Piazza Santarosa alla consolidata tradizione di Piazza del Popolo. Rafforzeremo gli show cooking e ci saranno altre novità”.

La seconda bisettrice a cui crede fortemente il nuovo presidente è quella dell’apertura all’esterno. “Desidero una Fondazione più inclusiva, più aperta, che abbracci maggiormente prima di tutto Savigliano – ha spiegato -. Dobbiamo diventare degli interlocutori per le associazioni giovanili, per le realtà operanti nel volontariato e nello sport, dobbiamo diventare un punto di riferimento. E non dobbiamo fermarci a Savigliano. In sala vedo molti Sindaci dei Comuni vicini, che ringrazio per la loro presenza. Dedico a Voi questa riflessione sull’apertura verso l’esterno: la Fondazione Ente Manifestazioni c’è, è pronta a dialogare e non vede l’ora di collaborare anche con voi. Siamo un unico grande territorio, e saremo tutti più forti se saremo in grado di fare rete”.