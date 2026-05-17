Banca Territori del Monviso approva il miglior bilancio della sua storia: utile record a 14,63 milioni di euro [FOTO E VIDEO]

​L'Assemblea dei Soci di Banca Territori del Monviso (Btm) ha approvato il miglior bilancio della storia dell'istituto di credito cooperativo. Riunita nella tensostruttura allestita in piazza delle Olimpiadi a Carmagnola, la sessione ha registrato un'ampia partecipazione da parte della base sociale, confermando il forte legame tra la banca e la sua comunità. L’esercizio finanziario certifica una crescita senza precedenti: i numeri presentati ed evidenziano un quadro di assoluta solidità, accompagnato da un incremento costante di tutti i principali indicatori di performance.

“Abbiamo presentato il miglior bilancio nella storia della nostra Banca di Credito Cooperativo - commenta Luca Murazzano, Direttore Generale Banca Territori del Monviso - l’utile che abbiamo approvato ci consente di rafforzare ulteriormente un patrimonio e il riflesso operativo è una solidità sempre crescente”.

​Il dato più significativo è rappresentato dall’utile netto, che ha raggiunto la cifra record di 14,63 milioni di euro, segnando un'ulteriore progressione rispetto ai già eccellenti risultati dell’anno precedente. A trainare la performance è stata la dinamica delle masse intermediate (prodotto bancario lordo), che hanno superato la soglia dei 2,2 miliardi di euro, a dimostrazione della fiducia riposta dai clienti nell'istituto.

​L'andamento della raccolta si è rivelato positivo in tutte le sue componenti, sia per quanto riguarda quella diretta sia per la indiretta, con un focus particolare sul comparto del risparmio gestito. Sul fronte degli impieghi, la banca ha registrato un incremento di circa 43 milioni di euro nei finanziamenti a famiglie e imprese, con il settore dei mutui che ha fatto segnare un balzo in avanti vicino al 10%.

“I risultati approvati sono ottimi e ogni anno migliorano - è il commento del presidente di Banca Btm Alberto Osenda - gli obiettivi futuri continuano a essere legati a un forte radicamento sul territorio. La nostra clientela tiene molto al rapporto umano e noi continuiamo ad esserci come dimostra l’apertura della nuova filiale a Piobesi Torinese e i progetti di sostenibilità che portiamo avanti nei comuni dove operiamo".

I numeri del bilancio approvato

​Accanto alla crescita dei volumi, l'assemblea ha preso atto dell'elevata qualità del credito di Btm. L'incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale si è ulteriormente ridotta, attestandosi al 2,28%. Parallelamente, i livelli di copertura si confermano estremamente prudenziali, posizionandosi all'89,2% per le sofferenze e all'83,5% per le inadempienze probabili.

​L'ottima redditività aziendale è andata a rafforzare la struttura patrimoniale della banca, i cui indici di sicurezza si collocano ai vertici del panorama creditizio nazionale. Il CET1 Ratio ha infatti raggiunto lo straordinario livello del 30,60%, mentre il Texas Ratio è migliorato scendendo al 10,43%, valori che certificano una stabilità ben superiore ai requisiti regolamentari.

​In parallelo ai successi finanziari, continua ad ampliarsi la compagine sociale dell'istituto, che ha superato la quota di 10.400 soci, con un costante coinvolgimento anche delle nuove generazioni.

Uno sguardo ai giovani

“La nostra banca è molto attenta alle nuove generazioni e ai giovani - prosegue Murazzano - per questo abbiamo organizzato un’assemblea innovativa, che coniugasse gli adempimenti normativi con la presentazione dei progetti che stiamo portando avanti. In particolare abbiamo presentato i giovani membri dell’Advisory Board di Next dela Btm Young Community, nata alla fine del 2025 con lo scopo di raggruppare il più possibile i giovani soci della nostra banca."

La festa in piazza con Ezio Greggio

​La giornata assembleare a Carmagnola non è stata solo un momento di rendicontazione economica, ma anche una grande occasione di festa e condivisione. Dopo i lavori formali e le votazioni, l'evento è infatti proseguito con la tradizionale cena dei soci. La serata è stata poi coronata dall'intrattenimento, grazie al grande spettacolo comico di Ezio Greggio e, a seguire, alla musica della Royal Party Band che ha fatto ballare e divertire i presenti.