Ricomincia da ciò che ti appassiona: a Dronero due percorsi per costruire il tuo futuro

Può capitare di imboccare una strada e, solo dopo un po’, rendersi conto che non è quella giusta. Succede più spesso di quanto si pensi, soprattutto quando si è giovani e si stanno ancora scoprendo inclinazioni, interessi e talenti.

La buona notizia è che esistono percorsi pensati proprio per ripartire da sé stessi, valorizzando ciò che si sa fare o che si ha voglia di imparare davvero. È il caso delle qualifiche triennali proposte dall’AFP di Dronero, che offrono una formazione concreta, orientata al lavoro e costruita a stretto contatto con le aziende del territorio.

Tra le opportunità disponibili, due percorsi si distinguono per la loro forte richiesta nel mondo del lavoro:

Operatore elettrico - Installazione di impianti civili, del terziario e di automazione industriale per realizzare e mantenere impianti elettrici civili e industriali, lavorare con sistemi di automazione e intervenire su quadri elettrici e macchinari complessi.

per realizzare e mantenere impianti elettrici civili e industriali, lavorare con sistemi di automazione e intervenire su quadri elettrici e macchinari complessi. Operatore meccanico - Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione per acquisire competenze nella lavorazione dei materiali, nella lettura del disegno meccanico e nell’utilizzo di macchine utensili, fino alla programmazione CNC e alla robotica industriale.

Entrambi i percorsi hanno una durata triennale e sono gratuiti, ma soprattutto mettono al centro l’esperienza pratica: fin dal primo anno si lavora in laboratorio, mentre nei successivi si entra direttamente in azienda grazie alle ore di stage. Un percorso che oltre allo studio permette di imparare un mestiere, osservare con i propri occhi come funzionano un’officina, un impianto, una linea produttiva; di mettersi alla prova ogni giorno, acquisendo competenze reali e spendibili.

Per molti ragazzi, è proprio questo il momento in cui qualcosa cambia: quando ciò che si impara smette di essere astratto e diventa concreto, utile, immediatamente collegato al futuro.

A volte basta cambiare prospettiva per trovare la propria strada!

Corsi in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento da Fondi Statali, Bilancio Regionale e PR FSE+ 2021/2027.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE (IeFP): CORSI TRIENNALI E DIPLOMI PROFESSIONALI A.F. 2026|2027

Info e contatti:

Centro di Dronero "don Michele Rossa"

Via Meucci, 2 Dronero

0171-918027

centrodronero@afpdronero.it

segreteria.dronero@afpdronero.it