A Lombriasco la Festa di Maria Ausiliatrice

Un evento che unisce territorio, giovani e innovazione: domenica 31 maggio a Lombriasco (TO) va in scena la rinnovata Festa di Maria Ausiliatrice, promossa dagli ex allievi dell’istituto salesiano, realtà storica per la formazione agraria piemontese.

L’iniziativa si distingue per un forte coinvolgimento istituzionale: hanno già aderito e patrocinato oltre 25 Comuni, tra cui realtà di primo piano come Torino, Aosta, Bra, Saluzzo, Savigliano e Racconigi, insieme a numerosi centri del territorio tra Torinese e Cuneese.

La giornata offre diversi contenuti: dal raduno di trattori d’epoca e moderni alla processione solenne, fino agli stand agricoli con oltre 60 aziende espositrici, insieme a degustazioni, visite guidate, intrattenimenti per bambini e musica. Accanto alla tradizione, spazio anche all’innovazione con un convegno dedicato all’impiego dei droni in agricoltura, tema centrale per il futuro del comparto, con la partecipazione di esperti e figure istituzionali.

L’evento rappresenta un esempio concreto di rete territoriale tra scuola, istituzioni e imprese, oltre che un’occasione per raccontare una realtà educativa che da generazioni forma giovani secondo i valori e gli insegnamenti di San Giovanni Bosco.

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