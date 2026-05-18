MOTORI / Flat Track, a Boves domina Daniele Tonelli

Sabato 16 e domenica 17 maggio il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo ha ospitato, sul Bisalta Motorpark di Boves, la seconda prova del campionato italiano Flat Track, supportato da Regione Piemonte, Comune di Boves, Saced Ambiente & Energia e altri sponsor.

La pioggia caduta al venerdì aveva fatto temere per l’effettuazione della gara, ma al sabato un bel sole ha accolto piloti ed organizzatori, con questi ultimi che, per asciugare il percorso, hanno sparso un po’ di sabbia nelle curve, aiutati anche da un leggero vento.

[Partenza finalissima di sabato, con Daniele Tonelli subito al comando]

La direzione gara ha comunque deciso di posticipare l’inizio di prove e gara di un’ora, per cui le prove libere, seguite da quelle ufficiali hanno avuto inizio alle 11,30 mentre la gara ha preso il via alle ore 15. Le gare della domenica, confortate da un bel sole e dalla presenza di un discreto pubblico, hanno avuto svolgimento regolare, rispettando gli orari stabiliti.

Pochi i piloti presenti, solamente tredici, che hanno comunque entusiasmato il pubblico presente con intraversate e sorpassi al limite effettuati nel corso delle otto batterie giornaliere con sei partenti, seguite dalla last chanche, che offriva l’opportunità di entrare in finale ai primi due classificati. Infine la finale di dieci giri, con otto piloti al via.

[Bagarre tra Alex Samuel Dalla Valle e Giulio Bonavita]

Dominatore assoluto della due giorni è stato Daniele Tonelli (TM - Moto Club Lonigo), affiancato sul podio del sabato da Daniele Tuzi (KTM - M.C. Omega) e da Michele Guerra (Husqvarna - M.C. Ravenna), mentre alla domenica Tonelli si è ripetuto, relegando nuovamente Tuzi in seconda posizione, con Giulio Bonavita terzo.