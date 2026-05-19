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Arti marziali | 19 maggio 2026, 09:22

ASD Judo Mondovì: tris di medaglie a Cavagnolo

Oltre 600 judoka hanno preso parte al “10° trofeo Città di Cavagnolo – Memorial Giovanni Leggio”. La squadra monregalese porta a casa un oro, un argento e un bronzo

ASD Judo Mondovì: tris di medaglie a Cavagnolo

Domenica 17 maggio oltre 600 judoka, appartenenti a 60 società sportive di Piemonte, Lombardia e Liguria, si sono ritrovati al palazzetto dello sport di Cavagnolo (TO) per il “10° trofeo Città di Cavagnolo – Memorial Giovanni Leggio”. 

Manifestazione sportiva, organizzata dall’A.S.D.  Unisport riservata alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Bambini A e B, Fanciulli. 

Tre atleti in rappresentanza dell’ASD Judo Mondovì, preparati ed accompagnati dal Maestro Alessandro Brizio, capaci di esibire sul tatami una crescita, sia tecnica che personale, tale da portare a soddisfacenti risultati. 

Rafael Stefani Viale, grazie a vittorie ottenute con atleti, di peso ed altezza maggiori, conquistava la medaglia d’oro. Non da meno sono state le prove di Stefan Chelmus e Adele Gallo, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo. 

Ricordando gli insegnamenti del Maestro Jigoro Kano, si evince l’importanza dell’educazione fisica che non si limita solo a rendere il corpo sano e forte, ma ha il compito di allenare mentalmente lo spirito per renderlo più forte, per affrontare la  competizione più difficile in assoluto: la vita di ogni giorno.

cs

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