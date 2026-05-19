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Attualità | 19 maggio 2026, 16:11

Bra, Scuola di Pace: conferenza di don Giorgio Garrone su San Francesco e le Encicliche

Il 27 maggio alle 20.45, verso il Giro d’Italia per la Pace

Prosegue il cammino della Scuola di Pace “Toni Lucci” di Bra con la conferenza “La relazione tra San Francesco e le Encicliche Laudato Si’ e Fratelli tutti”, in programma mercoledì 27 maggio, alle 20.45 presso la sala conferenze Bper, in via Sarti, 8.

L’incontro vedrà l’intervento di don Giorgio Garrone, per un approfondimento della figura di San Francesco d'Assisi, di cui si celebrano gli 800 anni dalla morte. L’evento si inserisce nel percorso verso la tappa del “Giro d’Italia per la pace”, che toccherà la città di Bra a settembre.

Il dialogo si focalizzerà sull’urgenza di proteggere la “casa comune” e di ricostruire una fraternità sociale che metta al centro l’uomo e l’ambiente, contrastando le derive di isolamento e sfruttamento. Ingresso libero. 

Info: scuoladipacedibra@gmail.com

cs

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