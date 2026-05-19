A Priero sta per aprire la nuova palestra di arrampicata Boulder

A Priero, presso gli impianti sportivi in località Braia, sta per essere messa in funzione la nuova palestra di arrampicata di tipo Boulder, realizzata dal Comune di Priero.

Si tratta di un nuovo spazio dedicato allo sport, al movimento e all’aggregazione, pensato in particolare per i giovani ma aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a una disciplina sempre più diffusa e apprezzata.

Il Boulder è una forma di arrampicata sportiva che si pratica su pareti di altezza contenuta, senza l’utilizzo di corde o imbragature. La sicurezza è garantita da appositi materassi di protezione posizionati alla base della parete. A differenza dell’arrampicata tradizionale, il Boulder si concentra su percorsi brevi ma intensi che richiedono forza, equilibrio, coordinazione e capacità di risolvere movimenti complessi.

La nuova palestra rappresenta un ulteriore investimento sugli impianti sportivi di Priero e sulla qualità degli spazi pubblici del paese. L’obiettivo è offrire nuove opportunità di pratica sportiva, favorire la socialità e rendere Priero un luogo sempre più vivo, attrattivo e attento ai bisogni delle nuove generazioni.

Con l’attivazione della palestra Boulder, gli impianti sportivi in località Braia si arricchiscono quindi di una nuova funzione, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare lo sport come strumento di benessere, crescita e comunità.