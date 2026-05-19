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Attualità | 19 maggio 2026, 15:29

Annuali borse di studio Ana Monviso a due studenti delle superiori di Saluzzo

Sono state assegnate a Letizia Ariaudo del Denina e a Tommaso Ribodetti del liceo Bodoni . Il presidente Desco ha consegnato alle autorità presenti "il libro verde della solidarietà". Gallery foto Paola Ravazzi

Saluzzo, la consegna delle borse di studio 2026 Ana Monviso- Foto Paola Ravazzi

Saluzzo, la consegna delle borse di studio 2026 Ana Monviso- Foto Paola Ravazzi

La consegna annuale delle borse di studio Ana Monviso è avvenuta  sabato scorso nella sala tematica della ex caserma Mario Musso, dove ha sede l'associazione e nel luogo  del servizio militare sempre carico di ricordi e di simboli per le numerose penne nere, che hanno partecipato alla cerimonia, con studenti,  docenti e autorità.  

Per l’edizione 2026 sono due le borse di studio assegnate: una in ricordo dell’ alpino Valter Martinengo, come avviene da alcuni anni per ricordare i suoi meriti e il suo spirito, andata a Letizia Ariaudo, mantese, della terza del Dnina, Pellico, Rivoira. L'altra a Tommaso Ribodetti della quarta del liceo Bodoni dedicata ai 65 anni di fondazione della Sezione ANA Monviso di Saluzzo.

Per mano del presidente Enzo Desco è stato consegnato inoltre il "libro verde della solidarietà" alle amministrazioni comunali presenti, Saluzzo, Manta e Verzuolo ai dirigenti degli istituti scolastici interessati dalla borsa di studio, oltre che ai ragazzi e alle loro famiglie.

Il Libro Verde della Solidarietà è una sorta di bilancio morale e sociale dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) che censisce e rendiconta l'impegno profuso dagli alpini in Italia e nei territori, quantificando le ore di volontariato prestate e le somme devolute in beneficenza o per opere di pubblica utilità.

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

Saluzzo, consegna delle borse di studio 2026 di Ana Monviso- foto Paola Ravazzi

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VB

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