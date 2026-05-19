Valdieri accorcia le distanze tra Palazzo comunale e pubblica piazza attraverso la trasparenza amministrativa in un viaggio tra le frazioni

Entra nel vivo questa sera il secondo appuntamento della nuova edizione de “La Giunta Informa”, l'importante ciclo di incontri pubblici promosso direttamente dal Comune di Valdieri. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Guido Giordana e sostenuta dal gruppo consiliare “Con te per il paese - Valdieri Tricolore”, nasce con un duplice obiettivo strategico: da un lato, mettere al corrente l'intera cittadinanza circa lo stato dell'arte delle opere pubbliche, dei progetti portati a termine, di quelli in corso e delle pianificazioni future; dall'altro, istituire uno spazio protetto di ascolto reciproco e dialogo, pronto a raccogliere proposte, idee e richieste di collaborazione che giungono direttamente dal tessuto sociale della popolazione.

La scelta di strutturare questi momenti di condivisione spostandosi capillarmente sul territorio non è affatto casuale. “Il coinvolgimento diretto - spiega Giordana - delle diverse frazioni è per noi un tassello fondamentale perché ogni singola realtà territoriale presenta peculiarità e problematiche specifiche, profondamente distinte da quelle del capoluogo, che richiedono risposte mirate e dibattiti a stretto contatto con i residenti”.

Il sipario su questa seconda edizione si è alzato ieri sera nel capoluogo di Valdieri, dove l’attenzione generale si è catalizzata sul delicatissimo e cruciale tema del progetto di sviluppo turistico e termale. Si tratta di un ambito di fondamentale rilievo per il territorio, che negli ultimi mesi ha registrato progressi importanti, tra cui l'ottenimento di una proroga dell’Accordo di Programma con la Regione Piemonte, per un valore di circa tre milioni di euro, che scadrà a settembre. Dopo l'unica proposta pervenuta, da una ditta della provincia di Cuneo, tramite il bando europeo pubblicato da SCR Piemonte, è attesa la convocazione da parte della Regione per la Conferenza dei Servizi. Il tavolo di confronto servirà per rispondere alle perplessità avanzate dalla ditta sul progetto circa la sostenibilità economica e tecnica dell'intervento. Data la complessità e l'importanza strategica della materia, e in virtù dei nuovi sviluppi attesi a breve, il sindaco ha già annunciato: “Presto verrà organizzata una serata tematica interamente dedicata a sviscerare ogni singolo dettaglio del dossier termale”.

Dopo il primo incontro avvenuto ieri sera a Valdieri sul progetto termale, questa sera ad Andonno si parlerà di viabilità e grandi infrastrutture, “ponendo al centro del dibattito – ricorda Giordana - la realizzazione della circonvallazione, un’opera storicamente e fortemente richiesta dalla cittadinanza”. Per l'occasione, la Giunta sarà affiancata da tecnici qualificati che avranno il compito di illustrare nel dettaglio il progetto di fattibilità già redatto, analizzando puntualmente le criticità correlate e le soluzioni ingegneristiche individuate per migliorare la qualità della vita e la sicurezza del centro abitato.

Il calendario degli appuntamenti proseguirà poi nei mesi estivi, tra giugno e luglio, quando la delegazione comunale farà tappa a Sant'Anna di Valdieri. In quella sede il focus si sposterà inevitabilmente sulla gestione turistica e sulla valorizzazione della montagna, ambiti in cui la frazione gioca un ruolo da assoluta protagonista. “Si discuterà – precisa il primo cittadino di Valdieri - del futuro dell'accoglienza nel rispetto delle identità montane e delle necessità di chi vive la montagna quotidianamente, bilanciando la tutela ambientale con le opportunità economiche, come già dimostrato dai recenti interventi conclusi nel campeggio locale e dal ripristino della passerella sul Rio Vagliotta”.

Per l'Amministrazione, d'altronde, “amministrare significa prima di tutto ascoltare – aggiunge Giordana -, ponendo la fiducia dei cittadini come bussola per superare le non poche criticità burocratiche, legali e di carenza di organico che hanno caratterizzato gli ultimi anni di intenso lavoro”. Un impegno che si traduce in un imponente ventaglio di opere pubbliche diffuse, che spaziano dal massiccio piano di rifacimento del manto stradale e del decoro urbano in vie storiche come via Garibaldi, via Colletto e via Fresia, fino agli investimenti per la messa in sicurezza idrogeologica, con la creazione di scogliere nell'Area Ex-Inerti e di canalette di scolo a Tetti Luiset.

L'attenzione al territorio tocca tutti i settori chiave della comunità. Nel comparto scolastico spiccano gli interventi di restauro, tinteggiatura e isolamento termico eseguiti nella scuola dell'infanzia di Andonno, l'omologazione delle fermate dello scuolabus e l'acquisto di un nuovo mezzo di trasporto comunale, con la scelta strategica di azzerare i costi del servizio per le famiglie nel corso del 2026. Anche lo sport e il sociale vedono cantieri di rilievo, come il profondo restyling previsto per la palestra comunale grazie al bando “Spazi Belli”, la creazione di una nuova area di sosta camper a Valdieri, la messa in sicurezza della palestra di roccia di Andonno e l'importante riqualificazione esterna del rifugio escursionistico presso il Santuario della Madonna del Colletto.

Mentre sul fronte dell'innovazione e della transizione ecologica si registrano l'ammodernamento dei macchinari comunali e l'introduzione di una navetta elettrica grazie ai fondi del PNRR per la Green Community "Margreen", sul piano della sicurezza stradale e ambientale si è investito nell'acquisto di foto-trappole per contrastare l'abbandono dei rifiuti e nel potenziamento della videosorveglianza. Un quadro di forte dinamismo finanziario che, nonostante i forti investimenti, ha visto il Comune capace di estinguere ben tredici mutui nell'ultimo biennio, garantendo un significativo risparmio per le casse pubbliche.

Per permettere a tutti di approfondire queste tematiche, l'Amministrazione ha predisposto un opuscolo informativo cartaceo, intitolato “La Giunta Informa”, che riassume dettagliatamente il bilancio delle opere e che può essere ritirato direttamente presso gli uffici municipali. Inoltre, fedele alla linea della digitalizzazione e della trasparenza immediata, lo stesso materiale editoriale sarà inviato in formato digitale a tutti i cittadini che hanno scelto di iscriversi al canale ufficiale di comunicazione WhatsApp del Comune di Valdieri, uno strumento agile pensato per mantenere la comunità costantemente aggiornata e connessa con la vita amministrativa del proprio paese.