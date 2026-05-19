La Transumanza torna in Valle Stura: il 18 giugno un’esperienza autentica tra montagne, tradizioni e vita d’alpeggio

Il suono dei campanacci che accompagna il cammino, il passo lento delle mandrie lungo i sentieri di montagna, l’aria fresca del mattino e i panorami delle Alpi che si aprono davanti agli occhi. Il prossimo 18 giugno la Valle Stura invita residenti, famiglie e visitatori a vivere da vicino uno dei riti più antichi e affascinanti della cultura alpina: la Transumanza.

L’evento sarà realizzato insieme ad Andrea e Barbara dell’Azienda Agricola “Fiori dei Monti” di Moiola e offrirà ai partecipanti l’occasione di accompagnare le mandrie durante la salita verso gli alpeggi, riscoprendo tradizioni, ritmi e gesti che da generazioni fanno parte della vita in montagna. Non si tratta soltanto di una camminata, ma di un’esperienza immersiva capace di raccontare il profondo legame tra uomo, animali e territorio. Un momento di condivisione autentica, tra natura, cultura alpina e convivialità.

Il programma della giornata Il ritrovo è previsto alle 9 presso Piazzola Bivio, lungo la strada Sant’Anna – Colle della Lombarda, dove le vacche verranno preparate e “vestite a festa” prima della partenza.

Da qui inizierà il percorso a piedi: i partecipanti seguiranno il cammino delle mandrie accompagnati da una guida escursionistica, lungo un primo tratto di circa 3–4 chilometri. Per motivi organizzativi il gruppo procederà dietro agli animali, vivendo così l’esperienza della transumanza nel rispetto dei suoi tempi e delle sue dinamiche naturali. La prima sosta sarà ai laghetti poco prima del Colle della Lombarda. Mentre gli animali si abbevereranno, i partecipanti potranno condividere una colazione conviviale con proposte dolci e salate preparate con prodotti del territorio. Il cammino proseguirà poi verso il Colle della Lombarda fino a raggiungere Isola 2000, dove le mandrie trascorreranno la notte. La giornata si concluderà con un pranzo in compagnia, immersi nel paesaggio alpino.

Informazioni utili

La partenza è prevista alle 9 del 18 giugno. Il percorso è di circa 8 chilometri (solo andata) ed è adatto anche a famiglie con bambini sopra i 6 anni. Per le famiglie con bambini più piccoli sarà possibile organizzarsi affinché una parte della famiglia raggiunga direttamente il punto di arrivo e attenda lì l’arrivo delle mandrie. Il rientro potrà avvenire a piedi oppure tramite organizzazione condivisa con le auto disponibili. Come partecipare Per vivere al meglio l’esperienza si consiglia un abbigliamento comodo “a cipolla”, adatto ai cambi di temperatura tipici dell’ambiente alpino. Durante la giornata saranno disponibili bevande durante le soste, ma è consigliato portare con sé una borraccia personale. Si suggerisce inoltre l’utilizzo di repellente anti zanzare e anti zecche. La Transumanza rappresenta un’occasione speciale per rallentare, camminare insieme e riscoprire il valore delle tradizioni alpine attraverso un’esperienza autentica e condivisa nel cuore della Valle Stura.

(foto di leandro biasco)