Ceva, targa di riconoscimento ai sanitari del Poveri Infermi

Mercoledì 20 maggio presso l’ospedale Poveri Infermi di Ceva è stata scoperta la targa che l’Amministrazione comunale e l’ASL CN1 hanno dedicato agli operatori ospedalieri per il loro indefesso impegno verso i più fragili.

La targa era stata presentata e dedicata ai dipendenti dell’ospedale in occasione della consegna dei premi del Campanone d’Oro, quest’anno dedicati proprio alla medicina.

Oltre al sindaco Fabio Mottinelli erano presenti gli assessori Luca Prato, Laura Amerio e Cinzia Boffano, oltre a una nutrita rappresentanza di personale dell’ospedale.

“La targa affissa nel nostro nosocomio e inaugurata mercoledì, oltre a rappresentare un ringraziamento da parte di tutti noi per l’impegno profuso da tutti coloro che si prendono cura della nostra salute, è un’ulteriore dimostrazione di sostegno al nostro ospedale - queste le parole degli amministratori -. E’ un piccolo gesto simbolico per essere ogni giorno vicini, anche solo con una frase scritta, al mondo della sanità, per ringraziare chi vi lavora di quanto quotidianamente faccia per la comunità”.



