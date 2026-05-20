Venerdì Plin, al Rondò dei Talenti un incontro sulla valorizzazione culturale

Avvicinare il pubblico al patrimonio artistico significa recuperare le radici e proiettarsi nel futuro, utilizzando percorsi innovativi per rendere la fruizione culturale capillare e accattivante.

Un Venerdì Plin interamente dedicato alla valorizzazione culturale. Proprio di questo, infatti, si parlerà venerdì 29 maggio durante l’appuntamento mensile presso gli spazi Plin del Rondò dei Talenti di Cuneo (via Luigi Gallo, 1).

La tutela del patrimonio artistico non può e non deve essere un’attività statica, di mera conservazione, senza alcuna promozione e apertura verso l’esterno. Ma anzi, il mondo della cultura sta guardando con sempre maggior interesse a strumenti e percorsi di valorizzazione che possano coinvolgere un pubblico sempre crescente.

Accessibilità degli spazi, fruibilità degli stessi attraverso eventi ad hoc, esposizioni e installazioni capaci di coniugare il fascino delle arti visive con strumenti digitali e interattivi: tutto questo crea ricadute virtuose che portano i visitatori sui nostri territori.

A parlarne nel panel del Venerdì Plin saranno Alessandra Giovannini Luca, direttrice del Castello di Racconigi per le Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte, e Stefano Gribaldo, presidente dell’Associazione Be Local ETS.

La disseminazione artistica e culturale e il suo impatto sulle comunità saranno i protagonisti di una tavola rotonda dedicata alla bellezza.

Appuntamento quindi per venerdì 29 maggio alle ore 17.30 presso gli spazi Plin al secondo piano del Rondò dei Talenti di Cuneo (via Luigi Gallo, 1).

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere a info@plineducation.it.

Tutti gli eventi sono realizzati con il sostegno di Fondazione CRC.