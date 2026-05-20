Vernante premia la sostenibilità: vince Giulia Marro con l’app EcoAttivi

Si è svolta oggi, mercoledì 20 maggio, al Municipio di Vernante la cerimonia di premiazione del concorso locale promosso dal Consorzio Ecologico Cuneese insieme ai suoi 54 comuni, in collaborazione con San Germano Iren e Achab Group attraverso l’app EcoAttivi. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Gian Piero Dalmasso, affiancato dal presidente del CEC Pier Giacomo Quiriti e dai rappresentanti delle società partner.

Il premio in palio, un viaggio-soggiorno sostenibile per due persone in Italia del valore di circa 1.500 euro, è andato a Giulia Marro, residente proprio a Vernante. La vincitrice è stata estratta tra centinaia di utenti che, dal 1° novembre 2025 al 31 marzo 2026, hanno partecipato al concorso accumulando punti tramite comportamenti virtuosi e attività sull’app.

Nel corso del concorso, Giulia Marro ha scaricato l’app all’avvio dell’iniziativa e ha totalizzato i punti decisivi completando quiz, registrando azioni positive e prendendo parte alle funzionalità proposte dalla piattaforma. Grazie al meccanismo dell’estrazione, basato sull’accumulo di biglietti virtuali ogni 100 punti, è risultata la fortunata vincitrice. Il soggiorno, richiesto per il 2027, potrà essere utilizzato come premio finale del percorso sostenibile.

Il sindaco Dalmasso ha espresso soddisfazione per il fatto che a vincere sia stata una cittadina di Vernante, sottolineando il valore delle iniziative dedicate all’ambiente e al territorio e auspicando una partecipazione ancora più ampia nelle prossime edizioni. Anche il presidente del CEC, Quiriti, ha evidenziato come il concorso abbia dimostrato la disponibilità dei cittadini a mettersi in gioco con gesti concreti e quotidiani a favore della sostenibilità.

L’iniziativa ha coinvolto oltre 300 cittadini dei 54 comuni consorziati, premiando azioni come gli spostamenti a piedi o in bicicletta, l’utilizzo del Centro del Riuso di Cuneo, la partecipazione a eventi sul territorio, la prenotazione dei ritiri ingombranti e l’attenzione alla raccolta differenziata. Un bilancio ritenuto positivo dagli organizzatori, che hanno già annunciato la ripartenza del concorso locale nelle prossime settimane.

Intanto, dal 1° giugno prenderà il via anche il concorso nazionale, con in palio un’altra auto elettrica. Le informazioni sulle iniziative del CEC e di San Germano Iren restano disponibili sul sito ufficiale e sui canali social dedicati alla gestione dei rifiuti.