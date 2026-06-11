Taser alla Polizia Locale, Mallone rilancia: "Strumento necessario per gestire situazioni critiche "

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

in queste ore sta circolando sui social e sugli organi di informazione il video dell’intervento dei Carabinieri che, attraverso l’utilizzo del Taser, sono riusciti a fermare una persona che minacciava gli agenti, con un coccio di bottiglia, unitamente all’intervento della Polizia Locale.

Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento agli agenti intervenuti, che con professionalità, prontezza e senso del dovere, hanno gestito una situazione potenzialmente pericolosa, garantendo la sicurezza dei cittadini e dimostrando ancora una volta il prezioso lavoro svolto quotidianamente sul territorio.

Si tratta di immagini che riportano all’attualità un tema che avevo già sollevato, alcuni mesi fa, attraverso una specifica interpellanza presentata in Consiglio Comunale, con la quale chiedevo alla Giunta di valutare l’opportunità di dotare anche la Polizia Locale di Cuneo di dispositivi Taser.

Già allora evidenziavo come questo strumento potesse rappresentare un valido supporto operativo per gli agenti, consentendo di affrontare situazioni particolarmente critiche in condizioni di maggiore sicurezza, sia per gli operatori sia per i cittadini coinvolti. Gli episodi che si stanno verificando sempre più frequentemente, dimostrano come le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale siano chiamate quotidianamente a gestire interventi complessi e potenzialmente pericolosi, nei quali è fondamentale poter disporre di strumenti adeguati.

Alla luce di quanto accaduto, ritengo opportuno ribadire la validità della proposta avanzata mesi fa. Il Taser costituisce infatti uno strumento intermedio che può consentire di neutralizzare situazioni di pericolo, riducendo il rischio di conseguenze più gravi e garantendo una maggiore tutela per tutti i soggetti coinvolti.

Per questo auspico che la Giunta voglia avviare una seria riflessione sul tema, valutando concretamente la possibilità di dotare la Polizia Locale di questo dispositivo, già previsto dalla normativa vigente e adottato o sperimentato con risultati positivi in numerose realtà italiane.

Avv. Noemi Mallone, Consigliere comunale