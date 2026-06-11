Esercitazione nel Tunnel di Tenda, testato il piano di soccorso Italia-Francia

Si è svolta nella giornata di ieri, mercoledì 10 giugno, un’importante esercitazione all’interno del Tunnel di Tenda, organizzata dalla Prefettura di Cuneo e finalizzata a verificare l’efficacia del piano binazionale di soccorso tra Italia e Francia.

L’attività, che aveva carattere esclusivamente addestrativo, ha coinvolto anche gli operatori della Questura di Cuneo, impegnati insieme ai Vigili del Fuoco, al personale sanitario e alla Protezione Civile in una simulazione di emergenza realistica. L’obiettivo era mettere alla prova procedure operative, capacità di coordinamento e tempi di risposta in un contesto complesso e strategico come quello del collegamento transfrontaliero.

Durante l’esercitazione sono state testate le modalità di intervento congiunto tra i diversi enti coinvolti, con particolare attenzione alla cooperazione tra le autorità italiane e francesi, elemento chiave nella gestione di eventuali criticità lungo l’asse del Tenda.

L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione e preparazione promosse a livello prefettizio per garantire elevati standard di sicurezza. Addestramento continuo e sinergia tra le forze in campo rappresentano infatti strumenti fondamentali per assicurare una risposta tempestiva ed efficace in caso di reale emergenza, a tutela degli utenti e del territorio.