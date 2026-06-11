Bra per la pace con un presidio in via Cavour

Un presidio per la pace e dire “no” a tutte le guerre attualmente in corso. La Rete cuneese per la Palestina dà appuntamento a Bra venerdì 12 giugno, dalle 18 alle 19, per ribadire il “no” alle armi ed esprimere solidarietà e vicinanza con le vittime civili dei conflitti. Uno scenario di guerra che in questi mesi si è aggravato con i nuovi conflitti scoppiati in Medio Oriente.

Così gli organizzatori: «Noi continueremo a mobilitarci, con parole musica e condivisione, scrivono gli organizzatori. Rifiutiamo la logica del riarmo e del profitto bellico che trasforma la guerra in un mercato e la morte in un affare. Il riarmo alimenta tensioni internazionali, legittima la repressione interna, sottrae risorse essenziali alla società ed al welfare. Ogni euro speso in armi è un euro sottratto alla sanità, all’istruzione, al sostegno al reddito ed alla difesa dell’ambiente».

Aggiungendo: «La narrazione che passa dai mezzi di informazione, tranne rarissime eccezioni, è sempre più filosionista e lontana dalla realtà dei fatti. Crediamo sia importante diffondere le voci di coloro che vivono questa tragedia in prima persona. Il regime libico continua a trattenere illegalmente due persone italiane della delegazione della Global Sumud Land Convoy, Domenico Centrone e Leonarda “Dina” Alberizia, che tentavano di raggiungere Gaza via terra. Chiediamo che il Governo Italiano attui tutte le vie diplomatiche per il loro rilascio immediato».

Un’occasione, dunque, per interrogarsi sulle ferite e sulle speranze del mondo intero.