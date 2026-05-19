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Motori | 19 maggio 2026, 14:54

MOTORI / Edoardo Bertola dalla Sardegna alla Spagna

Il giovane albese sarà impegnato nella prima prova del mondiale Junior Moto 3

Edoardo con Max Gazzarata

Edoardo con Max Gazzarata

Neanche il tempo di gustarsi la seconda posizione conquistata nel Campionato Europeo Supermoto disputato sabato e domenica scorsi in Sardegna, a Tramatza, che Edoardo Bertola ha dovuto prendere l’aereo per recarsi in Spagna.

[Edoardo Bertola l'anno scorso in Spagna, con la Honda del Team Eagle 1 di Massimilliano Gazzarata]

Nel fine settimana Edoardo sarà infatti impegnato sul circuito di Barcellona, dove avrà luogo la prima gara del campionato mondiale Junior Moto 3, nella quale Edoardo scenderà in pista con la KTM Moto 3 del team Eagle moto3 KTM di Massimiliano Gazzarata.

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