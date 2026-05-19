BASKET / Juniores e Allievi: doppio titolo provinciale Csi per Farigliano

Doppio titolo provinciale Csi per la Pallacanestro Farigliano, con le squadre Juniores e Allievi.

Juniores Csi: derby da brividi che vale il titolo provinciale

PF 61

PF2010 52

Finale tutta in casa PF nel campionato CSI Juniores, con le due formazioni fariglianesi protagoniste di un derby intenso e combattutissimo. A spuntarla è stata la squadra 2007/2008 allenata da Casetta e Bianciotto, che ha superato la PF2010 guidata da Alberione e Sappa, conquistando il titolo provinciale. Una sfida emozionante e molto equilibrata, che ha premiato l’esperienza e la solidità della formazione maggiore, ma che ha anche confermato il grande valore del gruppo più giovane, arrivato fino all’ultimo atto della competizione. Ora lo sguardo si sposta sulla fase regionale, con l’obiettivo dichiarato di conquistare il pass per le finali nazionali di Pesaro.

PF. Barberis, Cappellaro, Manera, Manzi, Olimpo, Pecchenino, Roagna, Sarotto, Viara. All. Casetta, Bianciotto

PF2010: Bianciotto, Cillario, Conterno, Grosso, Mula, Pedde, Porro, Racca, Romana, Taricco, Zavattero Bottero. All. Alberione / Sappa.

CSI Allievi: altro titolo provinciale per i biancorossi

BC MONDOVÌ 56

PF 63

Weekend perfetto anche per gli Allievi CSI, che hanno conquistato il titolo provinciale al termine di una partita molto combattuta contro il Basket Mondovì. I ragazzi della PF hanno saputo stringere i denti nei momenti decisivi, riuscendo a portare a casa una vittoria meritata contro un avversario mai domo. Le due squadre si ritroveranno ora nella fase regionale che assegnerà i posti per le finali nazionali di Pesaro.

PF: Bianciotto, Cillario, Manfredi, Massano, Mula, Porro, Racca, Revelli, Romana, Scarano, Taricco. All. Alberione / Sappa.