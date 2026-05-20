VOLLEY A3 M / Conferme e novità nello staff tecnico del Savigliano Monge-Gerbaudo

Il Volley Savigliano annuncia conferme e novità nello staff tecnico in vista del campionato di Serie A3 Credem Banca 2026/27.

La prima conferma è quella di Andrea Berra, che sarà l’head coach della prima squadra griffata Monge-Gerbaudo. Originario di Racconigi, il prossimo per Berra sarà il 35° anno di attività nella pallavolo cuneese. Prima della sua avventura al PalaSanGiorgio, iniziata nell’estate 2024, infatti, Andrea è stato primo allenatore su molte panchine. In campo femminile, a Savigliano, Marene, Cherasco, Saluzzo, El Gall, Pinerolo, Racconigi, Borgaro Torinese e Cuneo, e in campo maschile, ad Alba, Racconigi e Cuneo, quest’ultimo guidato in Serie B nel 2016/17. Lo scorso anno, dopo aver iniziato come secondo allenatore, è stato promosso al ruolo di primo a gennaio 2026, conducendo la squadra a un’incredibile salvezza in rimonta, conclusa con il successo ai playout contro Terni.

La principale novità riguarda, invece, il ruolo di vice-allenatore, per il quale è stato “promosso” Matteo Giaccardi. Classe 1998, Matteo è reduce dall’avventura come vice nella squadra di Serie D biancoblù, seguita alle esperienze come assistente allenatore nel Fossano Under 14 femminile, primo allenatore in Prima Divisione maschile alla Giovanile Genola e tecnico dell’Under 13 saviglianese. “Fresco” del superamento dell’esame federale da allenatore di secondo grado, Giaccardi è anche figlio d’arte. Suo papà Massimiliano, infatti, è l’attuale vice-allenatore di Perugia, con cui ha riscritto la storia del volley italiano (e non solo) nelle ultime stagioni. “Dopo aver giocato a Cuneo fino a 17 anni, ho scelto di lanciarmi in quest’avventura, la stessa di mio papà, perché mi ha sempre affascinato molto. Sono pronto per iniziare questo importante percorso” – le sue parole.

Partendo dall’assunto che “squadra che vince non si cambia”, saranno parte integrante dello staff tecnico anche altre due figure diventate ormai centrali nel progetto sportivo saviglianese: Giordano Mattera, nel ruolo di collaboratore tecnico, e Andrea Torta, che dalla prossima stagione ricoprirà la doppia veste di scoutman e preparatore atletico.

Classe 1983, Mattera vanta un ricco curriculum da pallavolista di alto livello, avendo collezionato moltissime esperienze tra Serie A1 e Serie A2 come palleggiatore. Nel suo palmares anche una Supercoppa Italiana, vinta nel 2002, un bronzo all’Universiade, nel 2005 e la partecipazione alla World League del 2007 con la Nazionale italiana.

Ormai da anni al Volley Savigliano, Andrea Torta, nonostante la giovane età, porta in dote una ricca esperienza come scoutman e aiuto-allenatore. Originario di Bene Vagienna, è laureato in Scienze motorie e dal 2026/27, oltre all’analisi dati, porterà le sue competenze anche per contribuire alla preparazione atletica dei giocatori saviglianesi.

“Quando ci siamo seduti al tavolo, insieme alla dirigenza, non abbiamo mai avuto dubbi sulla volontà di proseguire con lo staff tecnico che ci ha condotti alla salvezza nella passata stagione. Il lavoro svolto da Andrea Berra e dai suoi collaboratori è stato eccezionale, e siamo certi che continuerà ad esserlo anche in futuro. Insieme, abbiamo già definito una progettualità comune, che il coach e il resto dello staff hanno sposato appieno. Non vediamo l’ora di tornare in palestra”, spiega il direttore sportivo Francesco Dutto.

Contestualmente, il Volley Savigliano ringrazia sentitamente Luciano Cavallero e Dario Dissette, che non faranno più parte dello staff tecnico, di cui sono stati parte integrante e centrale in questi anni.