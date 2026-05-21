"Piazza Coldiretti": tre giorni tra sapori, sostenibilità ed educazione al cibo

Tre giorni all’insegna dei sapori, della sostenibilità e della conoscenza, così Coldiretti Cuneo sceglie di festeggiare i suoi 80 anni con Piazza Coldiretti. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, in Piazza Galimberti a Cuneo, l’iniziativa proporrà un programma pensato per famiglie, bambini, cittadini e consumatori.

L’evento porterà nel cuore della città il mondo agricolo della Granda, con occasioni di incontro, scoperta e partecipazione dedicate al cibo vero, alla filiera corta, all’educazione alimentare e al valore del lavoro quotidiano delle imprese agricole.

Piazza Galimberti si trasformerà in una grande piazza agricola a cielo aperto, dove il pubblico potrà incontrare direttamente gli agricoltori, conoscere le eccellenze del territorio e vivere da vicino il legame tra agricoltura, ambiente, alimentazione e comunità.

Nel corso della tre giorni troveranno spazio attività didattiche per i bambini, esperienze dedicate al mondo della campagna, degustazioni, cibo contadino, momenti di approfondimento, il mercato di Campagna Amica e animazioni pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età.

“Piazza Coldiretti sarà un’occasione importante per incontrare cittadini e famiglie nel cuore di Cuneo e condividere con loro il valore più autentico del nostro lavoro - dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo -. Vogliamo raccontare un’agricoltura viva, radicata nel territorio, capace di produrre qualità, custodire l’ambiente e costruire ogni giorno un rapporto di fiducia con i consumatori”.

“Portare l’agricoltura in Piazza Galimberti significa aprire un dialogo diretto con la comunità e mostrare quanto il settore primario sia centrale per il presente e per il futuro della Granda - sottolinea Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo –. Con Piazza Coldiretti vogliamo valorizzare le imprese agricole, l’educazione alimentare, la filiera corta e le eccellenze del nostro territorio, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza concreta, partecipata e aperta a tutte le età”.