Grande successo a Bra per “Una piazza come bene comune”

Si è concluso sabato 16 maggio 2026 il progetto “Una piazza come bene comune”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Bra per favorire l’aggregazione delle famiglie e promuovere l’inclusione sociale sul territorio. Il percorso, iniziato nel mese di aprile presso l’area verde di piazza Giolitti, ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico: un fitto nucleo di bambini e famiglie a cui si sono uniti, appuntamento dopo appuntamento, numerosi adulti, anziani e residenti incuriositi dalle attività. L'ultimo pomeriggio di eventi, sabato 16 maggio, si è aperto con il ritmo coinvolgente dei tamburi del gruppo degli Sbandieratori braidesi. A seguire, il consueto e apprezzato appuntamento con il collettivo teatrale Sciro’: due attrici hanno interpretato lo spettacolo “Tra due Mari, il viaggio di due piratesse alla scoperta di altre terre”, incantando e coinvolgendo i moltissimi bambini presenti in piazza con una storia di pirati e avventure marine. Successivamente, i piccoli partecipanti sono stati protagonisti del laboratorio a tema “Io Pirata”, cimentandosi in attività artistiche, ludiche e creative. La vera novità di questo ultimo sabato in piazza è stata l’esperienza della “Biblioteca vivente”: una decina di "libri in carne e ossa" hanno messo a disposizione del pubblico le proprie storie, raccontate in una dimensione intima e diretta "uno a uno".

Guidate e coordinate dalla regia di un'assistente sociale, le testimonianze hanno toccato diversi ambiti sensibili e significativi: la responsabilità e la bellezza del prendersi cura di un animale domestico; i ricordi d'infanzia del figlio di un celebre campione di uno sport popolare; il percorso migratorio di una persona arrivata da un paese straniero, tra fatiche e sogni realizzati; il valore profondo e le motivazioni intime che animano l'esperienza del volontariato. Un momento autentico e intenso che ha saputo creare legami profondi tra chi raccontava e chi si è messo in ascolto, centrando l’obiettivo principale del progetto: vivere la piazza in modo attivo, appropriandosi di uno spazio pubblico fino a percepirlo come il giardino di casa propria.

L’iniziativa è stata realizzata dall’Amministrazione comunale con il prezioso contributo della Fondazione CRC , della Consulta comunale delle famiglie e del Forum delle associazioni familiari di Cuneo “Famiglia sei Granda”. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della rassegna: l'associazione Ali Spiegate, che ha messo a disposizione i volontari per il supporto logistico e l'allestimento; l'associazione Servizio Civico Volontario per la concessione dei gazebo; le mamme, i papà, i nonni e le nonne che hanno scelto di partecipare attivamente insieme ai loro bambini; e, infine, tutti gli abitanti del quartiere Bescurone e della città che hanno riscoperto la piazza come un autentico bene comune.