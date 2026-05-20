Tragico incidente a Ceva: muore un motociclista di 21 anni

Ancora sangue sulle strade del Cuneese. Un grave incidente che ha coinvolto una moto e un’automobile si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.25, a Ceva, lungo la strada provinciale 28, all’incrocio con la provinciale 430 in frazione Mollere.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con nuna medicalizzata e l'elisoccorso e i vigili del fuoco con le squadre di Ceva e Mondovì, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Per il motociclista, un ragazzo del 2005, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il giovane è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Al momento non è ancora stata resa nota la dinamica del sinistro. Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Si tratta della quarta vittima sulle strade della Granda negli ultimi cinque giorni. Una strage senza fine, che conta dall'inizio di questo tragico 2026 già 11 morti, due in più rispetto lo stesso periodo dell'anno scorso.

L’ennesimo incidente mortale riporta al centro il tema della sicurezza stradale sul territorio provinciale. Proprio lo scorso 12 maggio il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, ha firmato il decreto che istituisce il nuovo Tavolo provinciale per la sicurezza stradale, nato con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, associazioni e realtà operative per promuovere prevenzione e sensibilizzazione.