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Ancora un incidente tra auto e moto, lo scontro nel Cebano: soccorsi in corso sulla SP 28
Ancora un incidente tra auto e moto, lo scontro nel Cebano: soccorsi in corso sulla SP 28
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Cronaca | 20 maggio 2026, 18:50

Ancora un incidente tra auto e moto, lo scontro nel Cebano: soccorsi in corso sulla SP 28

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 18.25 a Ceva, dopo un altro simile registrato nel pomeriggio a Madonna dell’Olmo di Cuneo

Ancora un incidente tra auto e moto, lo scontro nel Cebano: soccorsi in corso sulla SP 28

Un altro incidente che coinvolge una due ruote e un’automobile si è verificato poco fa, intorno alle 18.25, a Ceva, lungo la strada provinciale 28. Sul posto sono in corso i soccorsi, con l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco, impegnati con le squadre di Ceva e Mondovì nella messa in sicurezza dei mezzi.

Al momento non è nota la dinamica del sinistro, né si hanno informazioni certe sull’eventuale presenza di feriti. 

L’episodio segue di poche ore lo scontro avvenuto nel primo pomeriggio a Madonna dell’Olmo di Cuneo, che aveva coinvolto un motociclista senza conseguenze gravi.

redazione

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