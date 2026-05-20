Ancora un incidente tra auto e moto, lo scontro nel Cebano: soccorsi in corso sulla SP 28

Un altro incidente che coinvolge una due ruote e un’automobile si è verificato poco fa, intorno alle 18.25, a Ceva, lungo la strada provinciale 28. Sul posto sono in corso i soccorsi, con l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco, impegnati con le squadre di Ceva e Mondovì nella messa in sicurezza dei mezzi.

Al momento non è nota la dinamica del sinistro, né si hanno informazioni certe sull’eventuale presenza di feriti.

L’episodio segue di poche ore lo scontro avvenuto nel primo pomeriggio a Madonna dell’Olmo di Cuneo, che aveva coinvolto un motociclista senza conseguenze gravi.