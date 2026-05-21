Le assemblee di Nova Coop per il bilancio. Come si vota a Novara e nel VCO

Ha preso il via il processo di approvazione del Bilancio civilistico e consolidato 2025 di Nova Coop, la cooperativa dei consumatori di Piemonte e alta Lombardia, che, come ogni anno, sottopone al voto dei suoi oltre 593 mila iscritti la ratifica del proprio operato.

Quando e come partecipare per i soci di Novarese e VCO

Quest’anno è possibile esprimere il voto sui punti all’ordine del giorno delle Assemblee dei Soci scegliendo tra tre modalità differenti: esprimere il voto su tablet in tutti i punti vendita Nova Coop, dal 18 al 24 maggio, far pervenire il modello di voto compilato via pec o raccomandata a.r. entro il 22 maggio o partecipare all’ assemblea separata del proprio Presidio Soci Coop di appartenenza. Nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola le assemblee separate dei Presidi Soci Coop si svolgono il 28 maggio a Novara (per i soci di tutti i negozi di Novara) alle 18.45 presso il Fiorfiore Cafè dell’Ipercoop, in via Ugo Porzio Giovanola 11, il 27 maggio ad Arona (per i soci di Arona e Borgomanero) alle 20.45 presso Hotel Concorde in Via Verbano 1 e il 27 maggio a Galliate (per i soci di Cameri, Oleggio, Galliate e Trecate) alle 20.45 presso il Salone Neogotico del Castello di Galliate, il 4 giugno a Gravellona (per i soci di Verbania, Gravellona e Omegna) alle 18.45 presso il Fiorfiore Cafè dell’Ipercoop e il 5 giugno a Crevoladossola (per i soci di Crevoladossola, Domodossola e Villadossola) alle 18.00 presso Galleria Ossola Outdoor Center.

I risultati di gestione della Cooperativa

Nova Coop ha chiuso il suo 2025 con un bilancio che conferma la crescita della Cooperativa in un contesto economico ancora segnato da inflazione, aumento dei costi e attenzione crescente dei consumatori al rapporto qualità-prezzo. L’utile netto di bilancio è di 25 milioni 294 mila euro, più che raddoppiato rispetto al 2024, mentre il valore delle vendite della rete commerciale ha superato 1 miliardo e 230 milioni di euro, in crescita di 21 milioni rispetto all’esercizio precedente.

La rete tradizionale di supermercati e ipermercati ha sviluppato ricavi lordi per oltre 1 miliardo e 97 milioni di euro (+1,13%), con un numero degli scontrini battuti che ha superato quota 34 milioni, in aumento dell’1,52%. In crescita anche il peso del prodotto a marchio Coop, con oltre 75 milioni di confezioni acquistate nel corso dell’anno.

Nel 2025, la Cooperativa ha riconosciuto oltre 127 milioni di euro di sconti ai soci, di cui più di 41 milioni riservati esclusivamente alla base sociale. Forte anche l’impegno sociale: attraverso il progetto “Buon Fine” sono stati donati prodotti equivalenti a circa 1,9 milioni di pasti per persone in condizioni di fragilità economica ed è stata rafforzata la raccolta continuativa di alimenti e beni non deperibili con “Dona la Spesa”, oltre ad ulteriori iniziative sociali che hanno avuto come beneficiari il mondo della scuola o realtà come l’Istituto di Candiolo.

Il commento del Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive

«Da oltre tre anni operiamo in uno scenario internazionale caratterizzato da instabilità e forti tensioni economiche, che continuano ad avere ricadute dirette sulle famiglie e sui consumi. In questo contesto abbiamo scelto di mantenere fermo il nostro impegno a tutela del potere d’acquisto di soci e consumatori, contenendo per quanto possibile gli effetti dell’inflazione sul carrello della spesa attraverso una gestione rigorosa ed efficiente dei costi della Cooperativa. Il risultato di bilancio raggiunto nel 2025 nasce da questo lavoro costante e collettivo di controllo e ottimizzazione, unito ai risultati positivi della rete di vendita, al contributo strategico della controllata Nova Aeg e all’apporto particolarmente significativo della gestione finanziaria. Sono risultati che rafforzano ulteriormente la solidità di Nova Coop e confermano la capacità della Cooperativa di generare valore restando coerente con i principi mutualistici e con il proprio ruolo sociale sui territori. Su queste basi vogliamo sostenere con rinnovato impegno lo sviluppo della rete e aprire una nuova stagione di crescita e innovazione».

Quest’anno, in occasione delle assemblee separate, Nova Coop ha organizzato per la prima volta “Coop dietro le quinte”, un’iniziativa per scoprire come funziona nel quotidiano un Ipercoop attraverso un tour guidato alla scoperta dei prodotti e delle loro preparazioni, in compagnia del Direttore e dello staff di punto vendita. A Novara l’iniziativa si svolge giovedì 28 maggio alle 17.15, prima dell’Assemblea separata. A Gravellona è in programma giovedì 4 giugno, ore 17.15. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, fino ad esaurimento posti. Per prenotare, rivolgersi al box soci dell’Ipercoop o contattare il numero verde 800.238380 oppure scrivere a soci.consumatori@novacoop.coop.it

Maggiori dettagli, assieme all’ordine del giorno e ai materiali informativi, sono consultabili sul sito di Nova Coop. Il voto permetterà anche di scegliere i soci delegati a partecipare all’Assemblea generale, in programma a Stresa il prossimo 19 giugno, ed eleggere i comitati direttivi dei Presidi soci territoriali.