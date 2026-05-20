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Alcuni immagini della serata tenuta ieri a Santo Stefano Belbo
VERSO LE COMUNALI / Prosegue la campagna elettorale di Francesco Galluccio a Santo Stefano Belbo
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Politica | 20 maggio 2026, 18:26

VERSO LE COMUNALI / Prosegue la campagna elettorale di Francesco Galluccio a Santo Stefano Belbo

Incontro ieri sera in Fondazione Pavese con la partecipazione di tre assessori regionali. Sicurezza, enti locali, ambiente, agricoltura, sanità fra i temi toccati

Alcuni immagini della serata tenuta ieri a Santo Stefano Belbo

Alcuni immagini della serata tenuta ieri a Santo Stefano Belbo

Va avanti a ritmo serrato la campagna elettorale della lista “La nostra terra, il nostro impegno” a sostegno di Francesco Galluccio sindaco: a Santo Stefano Belbo, gli spazi della Fondazione Pavese erano gremiti ieri sera (martedì 19 maggio) per l’incontro dei candidati con la popolazione. 

Ospiti d’eccezione ben tre assessori regionali, che hanno portato il loro contributo e toccato i temi su cui era focalizzata la serata, Enrico Bussalino è stato il primo a prendere la parola dopo i saluti di Francesco Galluccio e l’introduzione di Luigi Genesio Icardi, tra i candidati nella lista. 

Bussalino, assessore regionale ad Autonomia, Sicurezza e Polizia Locale, Enti locali, Logistica e Infrastrutture strategiche ha parlato del 'Patto per la Sicurezza Urbana', cooperazione fra istituzioni da prendere a modello e portare su tutti i territori piemontesi e dell’impegno in Regione Piemonte per favorire le politiche funzionali alle piccole comunità, in tema di potenziamento mezzi e unità delle Polizie Locali, oggi molto diverse rispetto al passato. L’ex presidente della provincia di Alessandria ha ricordato anche i benefici della recente apertura dell’Autostrada Asti-Cuneo e l’importanza per un amministratore di essere sempre vicino ai cittadini. 

Matteo Marnati, assessore ad Ambiente, IA, Energia, Innovazione e ricerca, Servizi digitali per cittadini e imprese, si è soffermato sui temi ambientali, sulla pulizia dei fiumi, sulla tutela e gestione delle zone agricole e collinari, chiaramente molto attenzionati in un contesto come quello della Valle Belbo. Importante per i cittadini di Santo Stefano la conferma del finanziamento al 90% a fondo perduto, per la costruzione della passerella che collegherà la sede ASL con il paese. 

Anche Marco Gabusi, dopo un passaggio a Calosso, comune della provincia di Asti dove il 24-25 maggio si rinnoverà il consiglio comunale, ha portato il suo appoggio alla lista Galluccio e la sua esperienza di amministratore esperto nei contesti di opere pubbliche, difesa del suolo e Protezione Civile. In particolare l’assessore regionale ha sottolineato l’importanza degli interventi in progetto per la pulizia degli alvei di Belbo e Tinella, al fine di garantire la sicurezza dell’abitato e dei residenti.

LE INTERVISTE [VIDEO]

Sono stati seguiti con attenzione dal pubblico gli interventi successivi di Francesco Galluccio incentrati sul programma da portare a compimento e di Luigi Genesio Icardi, che si è soffermato sull’apertura nel prossimo mese di giugno della Casa di Comunità di Santo Stefano e sui servizi offerti dall’Ospedale di Comunità della vicina Nizza Monferrato, in apertura nel 2027, entrambi presidi importanti per non sovraffaticare i Pronto Soccorso degli ospedali principali, dare assistenza medica ai cittadini e gestire emergenze in modalità professionale e con rapidità. 

Il suo impegno come presidente della commissione Sanità, Assistenza, Servizi Sociali e Politiche degli Anziani del Consiglio Regionale del Piemonte e di coordinatore nazionale della Commissione Salute presso la Conferenza delle Regioni, ha inciso favorevolmente su questi innovativi progetti in ambito socio-sanitario.

Prima della chiusura finale della campagna elettorale della lista “La nostra terra, il nostro impegno” programmata venerdì 20 maggio alle ore 20.30 nei locali del Sottochiesa, si terrà ancora un incontro con i cittadini, giovedì 21 maggio, alle ore 21, presso il circolo Acli di Valdivilla.


 

L'intervento dell'assessore regionale Bussalino

L'intervento dell'assessore regionale Bussalino

L'assessore regionale Marco Gabusi

L'assessore regionale Marco Gabusi

Francesco Galluccio

Francesco Galluccio

Francesco Galluccio

Francesco Galluccio

Francesco Galluccio

Francesco Galluccio

Luigi Genesio Icardi

Luigi Genesio Icardi

Marnati

Marnati

Marnati

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Il pubblico presente alla serata

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La squadra

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