MOTOCICLISMO / Torna a Busca il Mondiale Supermoto

Sabato 6 e domenica 7 giugno torneranno, sul Circuito Internazionale di Busca, gestito da Lilia Imani e dai suoi familiari, le gare del campionato mondiale ed europeo di Supermoto, organizzata dal Moto Club Busca con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Busca, ATL Azienda turistica Locale del Cuneese ed altri sponsor.

Saranno al via i migliori specialisti di questa veloce e spettacolare specialità, che si daranno battaglia sul tracciato buschese, con in palio i punti validi per il mondiale e l’europeo Supermoto.

Tra i tanti piloti al via è atteso anche l’emergente pilota albese Edoardo Bertola (KTM MTR Team), attualmente secondo nell’europeo della classe S4.

Dopo la prima prova disputata in Spagna, al comando della S1 GP si trova lo spagnolo Julen Avila Cortes (KTM MTR Team), che precede il pluri campione Marc Reiner Schmidt, all’esordio con la Ducati del Team 11 ed il francese Steve Bonnal (TM - TSV Racing).

Alessandro Sciarretta (TM - TSV Racing) è in testa alla classifica del campionato europeo della S4, davanti ad Edoardo Bertola (KTM MTR Team) ed allo spagnolo Francisc Gomez Requena (GasGas - JBD Competitions).

Prove libere e qualifiche a partire dalla mattina del sabato, con le prime gare nel pomeriggio, mentre alla domenica si inizierà la mattina presto, in quanto numerose saranno le gare da disputare, con premiazioni verso le ore 17.

L’evento verrà presentato giovedì 4 giugno, alle ore 17,30 presso la sede dell’ATL di Cuneo, Via Pascal 7.