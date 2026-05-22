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Agricoltura | 22 maggio 2026, 09:29

L'addio di Confagricoltura a Petrini: "Ha contribuito a valorizzare il lavoro degli agricoltori"

"Instancabile impegno per la tutela della biodiversità, le produzioni locali e il legame tra terra, comunità e cibo"

Carlo Petrini

Carlo Petrini

Il presidente Massimiliano Giansanti, la Giunta e tutta Confagricoltura esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, figura di straordinario rilievo per il mondo dell’agricoltura, dell’alimentazione e della cultura rurale italiana e internazionale.

Con il suo instancabile impegno, Carlo Petrini ha contribuito a valorizzare il lavoro degli agricoltori, la tutela della biodiversità, le produzioni locali e il legame tra terra, comunità e cibo.

Nel ricordarne l’autorevolezza, la passione e la competenza nel promuovere un modello di sviluppo sostenibile, Confagricoltura si unisce al dolore della famiglia, delle persone a lui care e di tutta la comunità che ne ha condiviso il percorso umano e professionale.

cs

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