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Attualità | 22 maggio 2026, 13:08

A Pollenzo l’ultimo saluto a Carlo Petrini: da domani le visite, domenica mattina la commemorazione pubblica

Nella Sala Rossa dell’Agenzia la camera ardente del fondatore di Slow Food e presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche

Carlo Petrini, aveva 76 anni

Carlo Petrini, aveva 76 anni

Si terrà nella mattinata di domenica 24 maggio la commemorazione funebre di Carlo Petrini. 

Nel manifesto funebre col quale la sorella Chiara ne annuncia la scomparsa si ricordano i momenti nei quali si potrà dare l’ultimo saluto al 76enne fondatore di Slow Food e presidente dell’Università del Gusto: sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19 presso la Sala Rossa dell’Agenzia di Pollenzo, al civico 9 di piazza Vittorio Emanuele II a Pollenzo. La commemorazione – si aggiunge – avrà luogo domenica alle ore 11.30 nel quadrilatero dell'Agenzia.

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