Dopo Cravanzana, due casi (i primi) a Pezzolo Valle Uzzone: la peste suina africana si diffonde in alta Langa

Era solo questione di tempo.

Non ci hanno messo molto, i cinghiali infetti a percorrere i circa 14 chilometri che separano Cravanzana da Pezzolo Valle Uzzone.

A Cravanzana lo scorso 2 giugno è stato riscontrato il primissimo caso della provincia Granda, da anni accerchiata da aree contaminate.

Una doccia fredda, ma in fondo prevedibile e prevista. Come lo è la diffusione del virus.

Due le nuove positività sui cinghiali, riscontrate, appunto, a Pezzolo Valle Uzzone.

Il totale in regione sale a 816 positivi.

Ora si attende di capire come si muoverà la Provincia, chiamata alla gestione dell'emergenza, e se il governo, come chiesto da più parti, provvederà alla nomina di un commissario straordinario o alla conferma di quello scaduto, perché possa agire rapidamente per arginare o quantomeno contenere i contagi, in un territorio dove la suinicoltura è strategica.

La minaccia per il settore è reale. Con prospettive potenzialmente drammatiche.



