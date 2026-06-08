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Attualità | 08 giugno 2026, 13:04

Dopo Cravanzana, due casi (i primi) a Pezzolo Valle Uzzone: la peste suina africana si diffonde in alta Langa

Il dato è stato comunicato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Dopo Cravanzana, due casi (i primi) a Pezzolo Valle Uzzone: la peste suina africana si diffonde in alta Langa

Era solo questione di tempo. 

Non ci hanno messo molto, i cinghiali infetti a percorrere i circa 14 chilometri che separano Cravanzana da Pezzolo Valle Uzzone.

A Cravanzana lo scorso 2 giugno è stato riscontrato il primissimo caso della provincia Granda, da anni accerchiata da aree contaminate. 

Una doccia fredda, ma in fondo prevedibile e prevista. Come lo è la diffusione del virus. 

Due le nuove positività sui cinghiali, riscontrate, appunto, a Pezzolo Valle Uzzone. 

Il totale in regione sale a 816 positivi.

Ora si attende di capire come si muoverà la Provincia, chiamata alla gestione dell'emergenza, e se il governo, come chiesto da più parti, provvederà alla nomina di un commissario straordinario o alla conferma di quello scaduto, perché possa agire rapidamente per arginare o quantomeno contenere i contagi, in un territorio dove la suinicoltura è strategica. 

La minaccia per il settore è reale. Con prospettive potenzialmente drammatiche. 


 

Barbara Simonelli

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