Piazza Coldiretti: un grande successo nel cuore di Cuneo [FOTO]

Si chiude con una grandissima affluenza Piazza Coldiretti, l’evento che dal 5 al 7 giugno ha portato l’agricoltura nel cuore di Cuneo, riempiendo Piazza Galimberti di imprese agricole, cittadini e consumatori.

Le tre giornate promosse da Coldiretti Cuneo sono state una grande occasione per festeggiare gli 80 anni dell’Organizzazione provinciale. Un anniversario celebrato in mezzo alla gente, raccontando il ruolo di Coldiretti come forza amica del Paese: una realtà radicata nei territori, vicina alle comunità e impegnata ogni giorno nella difesa delle imprese agricole, del vero Made in Italy, della qualità del cibo e del diritto dei cittadini-consumatori a un’informazione chiara e trasparente.

Piazza Coldiretti ha raccontato da vicino il lavoro quotidiano degli agricoltori, il valore della filiera corta, l’importanza dell’origine in etichetta e il ruolo dell’agricoltura nella cura del paesaggio, dell’ambiente e delle economie locali. Al centro ci sono stati proprio i cittadini-consumatori, che hanno potuto incontrare direttamente chi produce e conoscere meglio ciò che arriva ogni giorno sulle loro tavole.

Nel corso delle tre giornate, la piazza ha ospitato degustazioni guidate, laboratori per bambini e famiglie, attività didattiche, mercato di Campagna Amica, incontri e momenti associativi, dalla presentazione del Manifesto per l’educazione alimentare nelle scuole all’Assemblea Provinciale di Giovani Impresa, fino alla Festa provinciale dei Pensionati Coldiretti. Un programma che ha coinvolto generazioni diverse, dai bambini ai giovani imprenditori, fino ai senior, nel segno della continuità e del futuro dell’agricoltura cuneese.

“Piazza Coldiretti è stata una grande festa per i nostri 80 anni, ma soprattutto un’occasione preziosa per incontrare migliaia di cittadini e consumatori – dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. Abbiamo portato in piazza il lavoro delle nostre imprese, la qualità delle produzioni locali e le battaglie che Coldiretti porta avanti ogni giorno a difesa dell’agricoltura italiana e del vero Made in Italy. Essere forza amica del Paese significa anche questo, stare accanto alle comunità, ascoltare i bisogni delle persone e costruire fiducia”.

“Il successo di questa manifestazione conferma il legame forte tra Coldiretti, il territorio e i cittadini – aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo –. Ringraziamo le imprese agricole, i dirigenti, i collaboratori, le istituzioni e tutti coloro che hanno partecipato. In questi tre giorni l’agricoltura è stata davvero al centro della città, mostrando il proprio valore economico, sociale e ambientale”.