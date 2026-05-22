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Attualità | 22 maggio 2026, 13:59

Il cordoglio di Mattarella per Carlo Petrini: "Grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica"

Il Presidente della Repubblica: "Dalle sue intuizioni una nuova consapevolezza della cultura del cibo e della sua produzione"

Il cordoglio di Mattarella per Carlo Petrini: &quot;Grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica&quot;

"La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia.

Le sue intuizioni e le sue costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, sulla necessità di preservare le tradizioni, sulla valorizzazione delle culture locali, sul rispetto dell'ambiente hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo e della sua produzione, ispirata a criteri di qualità, di genuinità, di eticità.

Esprimo il mio profondo cordoglio ai familiari e a tutte le persone che hanno lavorato con lui".

Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla scomparsa di Carlo Petrini.

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