Il cordoglio di Mattarella per Carlo Petrini: "Grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica"

"La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia.

Le sue intuizioni e le sue costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, sulla necessità di preservare le tradizioni, sulla valorizzazione delle culture locali, sul rispetto dell'ambiente hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo e della sua produzione, ispirata a criteri di qualità, di genuinità, di eticità.

Esprimo il mio profondo cordoglio ai familiari e a tutte le persone che hanno lavorato con lui".

Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla scomparsa di Carlo Petrini.