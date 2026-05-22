ELEZIONI COMUNALI / Santo Stefano Belbo: ultime battute della campagna elettorale di Francesco Galluccio

Si chiuderà questa sera con un ultimo incontro con la popolazione la campagna elettorale di Francesco Galluccio, candidato sindaco a Santo Stefano Belbo.

Alle ore 20.30 nei locali del Sottochiesa, nel concentrico, i candidati della lista “La nostra terra il nostro impegno” concluderanno una lunga campagna elettorale in vista del voto del 24-25 maggio.

Nelle parole dell’appello al voto il focus dell’attenzione ai bisogni dei cittadini e del paese: “Avremo un impegno costante di ascolto dei santostefanesi delle loro richieste e proposte per trovare insieme soluzioni condivise e le risposte ai loro bisogni”.

“Votate la lista Galluccio, non ve ne pentirete” è l’invito agli elettori prima delle risposte delle urne, che si avranno nella serata di lunedì prossimo.