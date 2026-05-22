AlbAttiva, nuova viabilità davanti alle scuole: più sicurezza e qualità dello spazio pubblico per studenti e famiglie

Da martedì 26 maggio a mercoledì 10 giugno 2026 si terrà una fase di sperimentazione dell’intervento di messa in sicurezza e miglioramento degli spazi davanti alle scuole Macrino, Gallizio e Cocito, oggetto di AlbAttiva progetto incentrato sulla mobilità sostenibile promosso dal Comune di Alba con il contributo di Fondazione CRC nell'ambito del Bando "Percorsi di Sostenibilità 2025", in partenariato con Confartigianato Cuneo e realizzato con il supporto tecnico della società Decisio in collaborazione con Liceo scientifico L. Cocito, Liceo artistico Gallizio, Istituto L. Einaudi e plesso di scuola secondaria Macrino.

Che cos’è una sperimentazione

La sperimentazione è un intervento temporaneo, frutto della collaborazione tra Amministrazione, comunità scolastica, professionisti e studenti, che permette di testare nuove soluzioni per migliorare sicurezza, vivibilità e qualità dello spazio pubblico e per favorire la mobilità attiva e sostenibile. È anche un’opportunità per condividere con studenti, famiglie, docenti e cittadinanza gli obiettivi che guidano le future trasformazioni definitive di questo spazio.

Perché cambiare la mobilità

La modifica della viabilità e dello spazio pubblico davanti alle scuole è risultato di un lavoro di partecipazione, osservazione e studio del contesto, di analisi dei dati su incidentalità e traffico e di quelli dei sondaggi realizzati coinvolgendo studenti e famiglie, di condivisione di riflessioni durante gli incontri con le dirigenze scolastiche e nei laboratori con gli studenti.

Migliorare la mobilità scolastica, di famiglie e docenti, significa ottimizzare l’uso dei mezzi di trasporto, pubblici e privati, per diminuire il traffico, migliorare la qualità dell’aria e degli spazi e la sicurezza di studenti e personale docente, in particolare attorno agli istituti.

Dal percorso realizzato è emersa una diffusa percezione di insicurezza nel tragitto verso la scuola, soprattutto da parte di chi arriva a piedi (da casa o dalle stazioni di bus e treno) o in bicicletta, e un’assenza di spazi adeguati a sostare e incontrarsi. Questi elementi rappresentano fattori che scoraggia la mobilità attiva e autonoma dei ragazzi e delle ragazze.

Che cosa cambia

Parcheggio Banska Bystrica

L’area tra gli ingressi di Cocito e Gallizio e il Parco Sobrino verrà trasformata per creare uno spazio di maggiore sicurezza, di incontro e di sosta per gli studenti. Sarà allestito con materiale informativo e arredi temporanei come panchine, tavoli e fioriere.

Verrà aperto un nuovo passaggio pedonale, in corrispondenza dell’ingresso della stazione, per permettere a chi arriva dal corso di attraversare in sicurezza il parcheggio.

Nuovi parcheggi “Saluta, scendi e vai”

Lungo corso Banska Bystrica, nel lato che costeggia la stazione, verrà creata una nuova area parcheggio denominata “Saluta, scendi e vai”: è un’area di sosta breve dedicata all’accompagnamento e al prelievo degli studenti, pensata per rendere più sicuro e ordinato l’accesso alla scuola. Per chi giunge nell’area solo per accompagnare i ragazzi e le ragazze non dovrà più entrare quindi nel parcheggio con la propria auto, ma accostare per pochi secondi, giusto il tempo della discesa dal mezzo.

L’attraversamento ciclopedonale in quest’area verrà reso più visibile e messo quindi maggiormente in sicurezza.

Corso Europa

La pista ciclabile verrà separata con divisori, per garantire la sicurezza a chi arriva in bicicletta e impedire invece a chi arriva in auto di sostare sulla pista ciclabile.

L’attraversamento pedonale e la moderazione della velocità di chi transita con il proprio veicolo a motore sono già all’attenzione dell’Amministrazione.

“Siamo arrivati ad una fase di sperimentazione seguendo un processo, una metodologia completa che ci piacerebbe diventasse la prassi. Abbiamo analizzato il problema, partendo dai dati, e coinvolto la popolazione studentesca prima con un questionario a famiglie e studenti sulle abitudini di mobilità e poi con laboratori con un gruppo di studenti per osservare le criticità e studiare delle proposte. L’idea era camminare insieme, per la ricerca di queste soluzioni in un'ottica di mobilità sostenibile e con una visione di futuro cogliendo le istanze e le energie positive che vengono dalla comunità educante e dai ragazzi e dalle ragazze che frequentano questi spazi. Con la Polizia municipale e l’ufficio tecnico, che ringrazio per l’ampia disponibilità, abbiamo poi provato a tradurre le idee in proposte concrete. La sperimentazione servirà per comunicare gli obiettivi della trasformazione e l’efficacia del processo adottato, osservarne gli effetti positivi e allo stesso tempo migliorarla, se necessario, al fine di renderla definitiva con un intervento strutturato nei prossimi mesi”, commenta Edoardo Fenocchio, assessore Lavori pubblici e Mobilità della Città di Alba.