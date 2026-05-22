COMUNALI / Santo Stefano Belbo: "Il paese sotto l’Ala per il confronto tra candidati sindaci disertato da Francesco Galluccio"

Una piazza partecipata, domande, confronto con i cittadini e una squadra compatta, a supporto del candidato sindaco Laura Capra, attorno a un’idea semplice: continuare a lavorare per Santo Stefano Belbo con serietà, presenza e responsabilità.

È questo il clima che ha accompagnato ieri sera l’incontro pubblico sotto l’Ala di piazza Umberto I, nato come confronto tra i due candidati sindaci e trasformato in una serata aperta con la cittadinanza dopo la mancata partecipazione del candidato Francesco Galluccio. Un’assenza che Laura Capra ha scelto di affrontare senza polemiche personali, ma richiamando il valore democratico del confronto pubblico.

“Un confronto tra candidati non è uno scontro: è uno strumento di trasparenza e rispetto verso i cittadini, che hanno il diritto di ascoltare idee, programmi e visioni differenti. Sottrarsi al confronto è una scelta legittima, ma resta un segnale poco rispettoso nei confronti della comunità che si chiede di amministrare”, ha osservato Laura Capra, ricordando come chi ambisce a guidare un Comune debba essere pronto ad affrontare confronti ben più complessi nell’interesse del territorio.

Nel corso della serata, il candidato sindaco della lista “Noi per Santo Stefano Belbo” ha ripercorso i risultati del mandato: conti in equilibrio, oltre 70 opere realizzate, investimenti in servizi, scuola, famiglie, sport, cultura e territorio. Dalla nuova piscina comunale alla Cantina Comunale del Moscato d’Asti, dagli interventi sulle scuole alla manutenzione diffusa, fino alla valorizzazione di luoghi identitari come Casa Pavese. Una visione riassunta nello slogan che ha accompagnato l’intera campagna elettorale: continuare, consolidare, crescere.

Durante l’incontro sono stati presentati anche i dodici candidati consiglieri della lista: Giuseppe (detto Beppe) Scavino, 66 anni, agricoltore, Riccardo Rabellino, 40 anni, imprenditore edile, Fabio Gallina, 52 anni, conduttore radiofonico, Fabrizio Cocino, 61 anni, commerciante, Lorenzo Piano, 38 anni, agricoltore, Pietro Macario, 22 anni, produttore di liquori e spiriti, Domenico Colombo, 52 anni, geometra, Emil Todosiev, 50 anni, operaio, Luisa Penna, 32 anni, amministratore di condominio, Gabriella Borello, 61 anni, dipendente comunale in pensione, Domenico Chiola, 76 anni, autista in pensione, e Maria Caterina Ferrero (detta Marina), 73 anni, coltivatrice diretta in pensione. Una squadra che unisce esperienza amministrativa e nuove energie. “A differenza di altri, non abbiamo mai chiesto ai nostri concittadini di scegliere da che parte stare. Noi siamo e saremo sempre dalla parte di Santo Stefano Belbo”, è stato il messaggio lanciato alla piazza.

Non è mancata una risposta alle accuse che hanno caratterizzato le ultime settimane di campagna elettorale. “Fa riflettere che oggi vengano contestate scelte che, nelle sedi istituzionali, sono sempre state sostenute dagli stessi che ora le criticano. Chi ha condiviso cinque anni di amministrazione, votando favorevolmente i provvedimenti, dovrebbe spiegare ai cittadini cosa sia cambiato”, ha osservato Capra, riferendosi all’ex assessore Francesco Galluccio, che ha votato favorevolmente tutte le delibere adottate dall’amministrazione Capra.

Un richiamo anche alla presenza nella vita amministrativa del Comune: “I cittadini meritano amministratori presenti. Non basta presentarsi in campagna elettorale: bisogna esserci tutti i giorni”. Un riferimento ai dati di partecipazione ai Consigli comunali richiamati durante l’incontro, che vedono Luigi Icardi presente soltanto a 5 sedute su 58 nel corso della consiliatura appena conclusa.

Delibere alla mano, Laura Capra ha inoltre respinto con dati e atti le ricostruzioni diffuse sui conti pubblici, sui mutui e sulla variante cimiteriale, ribadendo la necessità di distinguere tra propaganda e documenti amministrativi.

La campagna si chiuderà questa sera con l’ultimo appuntamento al Giardino dei Saperi, presso la nuova Cantina Comunale del Moscato d’Asti, con un dialogo informale con candidati e sostenitori della lista, concludendo con un momento conviviale prima del voto del 24 e 25 maggio.

L’appello finale ai Santostefanesi di Laura Capra, sostenuta dalla lista numero 1 “Noi per Santo Stefano Belbo” è netto: “Domenica e lunedì i nostri concittadini sceglieranno chi amministrerà per i prossimi cinque anni. Non chiedo un voto sulla simpatia. Chiedo un voto sui fatti. Sulle opere realizzate, sulla presenza quotidiana, sulla serietà con cui abbiamo amministrato. Abbiamo dimostrato che si può investire senza compromettere il futuro e che si può amministrare con prudenza e visione. Santo Stefano Belbo non deve fermarsi: deve continuare, consolidare, crescere. Se ci darete fiducia continueremo a lavorare come abbiamo fatto finora: con responsabilità, presenza e amore per questo paese. Sempre dalla stessa parte: dalla parte di Santo Stefano Belbo”.