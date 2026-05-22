ELEZIONI COMUNALI / Enzo Tassone, candidato sindaco a Peveragno "Domenica e lunedì andiamo a votare per il futuro del nostro comune”

Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini saranno chiamati a scegliere la nuova amministrazione comunale. Tra le liste in campo c’è Peveragno Futura, guidata da Enzo Tassone, imprenditore agricolo, ex assessore e candidato sindaco.

La lista si presenta come un gruppo civico, formato da persone con esperienze diverse e con l’obiettivo di lavorare per il paese con serietà, concretezza e attenzione alle persone. Al centro del programma ci sono temi molto vicini alla vita quotidiana: scuole, sport, agricoltura, commercio, turismo, sicurezza, giovani, sociale, decoro urbano e cura degli spazi pubblici.

Tra le priorità indicate ci sono la riqualificazione degli edifici scolastici, il rilancio delle attività produttive e dei prodotti locali, il sostegno alle associazioni sportive, una maggiore attenzione alla viabilità, alla videosorveglianza e alla pulizia del territorio. Spazio anche ai giovani, con l’idea di creare luoghi sicuri e attività dedicate durante tutto l’anno.

In vista dell’appuntamento elettorale, Tassone lancia un appello alla partecipazione: "... invito tutti i peveragnesi ad andare a votare domenica e lunedì. Il voto è un diritto, ma anche un gesto di responsabilità verso la nostra comunità. In queste settimane abbiamo ascoltato tante persone e raccolto idee, problemi e proposte. Ora chiediamo fiducia per dare a Peveragno una nuova spinta, con una squadra pronta a lavorare con impegno e concretezza".