Dronero ospita il BioBlitz: cittadini protagonisti dell’inventario biologico

Sabato 30 maggio Dronero ospiterà un nuovo BioBlitz, iniziativa dedicata alla biodiversità e alla scienza partecipata che coinvolgerà cittadini e cittadine in attività di osservazione e raccolta dati sul patrimonio naturale locale. L’appuntamento rientra nel progetto transfrontaliero MOS.ECO – Mosaico ecologico / Mosaique écologique, nato per tutelare e valorizzare la biodiversità urbana tra Hautes-Alpes e Provincia di Cuneo.

L’obiettivo del progetto è trasformare i centri abitati di Dronero e Veynes in modelli di sostenibilità, attraverso il miglioramento delle infrastrutture verdi e la promozione di azioni concrete a favore della qualità ambientale e della vivibilità urbana. In questo percorso, il BioBlitz rappresenta una delle prime tappe operative di un più ampio lavoro di sensibilizzazione e citizen science.

Le attività si svolgeranno con base operativa presso il BioBaseCamp allestito nella Sala Giolitti, in via Martiri della Libertà 11, e saranno articolate in momenti di campo e approfondimento scientifico. Oltre alle escursioni sul territorio, sarà possibile visitare anche la mostra fotografica “Sguardi incrociati sulla biodiversità”, allestita all’interno del BioBaseCamp.

La giornata prenderà il via alle 8.30 con il benvenuto ai partecipanti, per poi proseguire con un programma suddiviso in diverse fasce orarie: dalle 9 alle 11 spazio a uccelli e pipistrelli, dalle 11 alle 13.30 alla biologia fluviale, con una pausa pranzo tra le 13.30 e le 15. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, il focus sarà su botanica e impollinatori, prima dei saluti finali previsti alle 17.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con iscrizione consigliata attraverso il modulo online dedicato. Un’occasione per vivere il territorio in modo attivo, contribuendo alla conoscenza e alla tutela della biodiversità locale.