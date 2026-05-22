“Lasciati avvolgere”: il nuovo album del compositore cuneese Giorgio Signorile

Il chitarrista, compositore e insegnante cuneese Giorgio Signorile lancia il suo ultimo lavoro discografico, intitolato “Lasciati avvolgere”. L'album, prodotto da Movimento Classical (edizioni FuoriRotta Music), raccoglie esclusivamente musiche composte dallo stesso Signorile per chitarra sola, tutte pubblicate dalla prestigiosa casa editrice Ut Orpheus di Bologna.

A dare corpo e voce alle partiture è il chitarrista Giulio Tampalini, uno dei maggiori interpreti odierni dello strumento, che già in passato era stato ospite a Cuneo per presentare altre sue incisioni. Tra il compositore e l'esecutore si è instaurata un'intesa artistica straordinaria, capace di valorizzare le trasparenze, le tensioni ritmiche e le dinamiche più sottili di ogni brano.

Nato a Cuneo nel 1962, Giorgio Signorile ha studiato chitarra proprio presso il Conservatorio "G.F. Ghedini" di Cuneo, dove si è laureato. Nel corso della sua carriera ha svolto un'intensa attività concertistica sia come solista sia in formazioni da camera, imponendosi nel tempo anche come compositore stimato a livello internazionale.

Nelle note di copertina, Signorile descrive così la sua idea di musica:

“Scrivo per chitarra pensando al suo potenziale comunicativo: uno strumento che può sussurrare e cantare, incidere e accarezzare. La tradizione classica è per me un punto di partenza, non un vincolo: la porto con me, ma la lascio dialogare con armonie, colori e strutture che appartengono al mio tempo. Questo disco rappresenta un viaggio tra luoghi reali e luoghi interiori”.

Il CD è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e può essere ordinato in formato fisico sul sito di Pickup Records (www.pickuprecords.it).