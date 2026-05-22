Riapre completamente la sp 255 del Colle della Lombarda

Torna completamente percorribile la sp 255 del Colle della Lombarda. A partire dalle ore 12 di sabato 23 maggio sarà infatti riaperto al traffico l’intero tratto dell’arteria di alta valle Stura, sia in direzione del Santuario di Sant’Anna di Vinadio sia nel proseguimento fino al confine di Stato al Colle della Lombarda.

La riapertura consente di ristabilire integralmente il collegamento viario tra il fondovalle, il Santuario e il valico internazionale, senza limitazioni di percorso, restituendo piena funzionalità a una direttrice di grande rilevanza per il territorio.

Il provvedimento giunge al termine delle operazioni stagionali di sgombero neve e di ripristino delle condizioni di sicurezza eseguite dal Settore Viabilità della Provincia di Cuneo. Gli interventi hanno riguardato la rimozione degli accumuli nevosi, la pulizia della carreggiata dai detriti, il ripristino delle protezioni stradali e la sistemazione delle opere di presidio lungo il tracciato.

Le lavorazioni si sono svolte in un contesto ambientale particolarmente impegnativo, tipico dei collegamenti alpini di alta quota, ma si sono rese indispensabili per garantire condizioni di sicurezza adeguate e la piena fruibilità di una strada a forte valenza turistica e transfrontaliera.

Con la riapertura completa della sp 255 tornano quindi pienamente accessibili il Santuario di Sant’Anna di Vinadio, meta di rilevante interesse religioso e turistico, e il Colle della Lombarda, importante valico internazionale di collegamento con la Francia.