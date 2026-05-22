Il 27 maggio un workshop gratuito sul Nuovo Contratto Collettivo Enti Locali con l’A.I.S.P.A. a Borgo San Dalmazzo

L’A.I.S.P.A. ha aperto le iscrizioni al Workshop previsto per mercoledì mattina 27 maggio alle ore 09:00 presso la sala consigliare del Comune di Borgo San Dalmazzo (Piazza Liberazione), rivolto ai dipendenti comunali e di enti pubblici, agli amministratori locali, nonché ai loro collaboratori.

L’evento è organizzato con il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ed è patrocinato dal comune di Borgo San Dalmazzo: verranno approfonditi gli aggiornamenti del nuovo CCNL Funzioni Locali 2022-2024, firmato a febbraio 2026, che prevede aumenti sugli stipendi e riconoscimento degli arretrati con decorrenza marzo di quest’anno; inoltre valorizza le Elevate Qualificazioni (EQ), incentiva lo smart working ed include tutele per i dipendenti.

«Sorge la necessità di un approfondimento sulle novità e sugli sviluppi che questo potrebbe portare sulla gestione del personale di un ente locale, in particolare per i Comuni» Spiega la Presidente di A.I.S.P.A., Serena Gasco.

Sono previsti due interventi: il dott. Bruno Armone Caruso, segretario del comune di Carmagnola e di altri piccoli comuni della provincia cuneese e il dott. Marco Suriani di S.A.T. Servizi Amministrativi Territoriali. Continua Gasco: «Ritorniamo con piacere a Borgo San Dalmazzo, dove un paio di anni fa avevamo svolto un workshop sul tema del Nuovo Codice Appalti. Ringraziamo l’Amministrazione e i suoi funzionari per la collaborazione e per averci nuovamente permesso di offrire un momento formativo e di aggiornamento normativo a coloro che lavorano ‘nella’ e ‘con’ la Pubblica Amministrazione».