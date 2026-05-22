INEO porta a Traspotec la sua idea di autotrasporto: servizi, persone e futuro

Per la prima volta nella sua storia, INEO Servizi e INEO Unione Trasportatori hanno partecipato a Traspotec 2026, la manifestazione biennale di Fiera Milano-Rho che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per il mondo dell’autotrasporto e della logistica. Una scelta significativa, che ha permesso al Gruppo INEO di presentarsi con uno stand strutturato e con un ecosistema di servizi pensato per parlare direttamente alle imprese del settore, agli autotrasportatori, ai partner e alle realtà associative presenti da tutta Italia.

La partecipazione a Traspotec, terminata la scorsa settimana, è stata l’occasione per portare in fiera non solo un marchio, ma una storia imprenditoriale e associativa iniziata nel 1974, quando un gruppo di imprenditori dell’autotrasporto decise di unirsi per acquistare prodotti e servizi a condizioni più vantaggiose. Da quella intuizione è nato un percorso lungo quasi cinquant’anni, di INEO Servizi, partito dalla provincia di Cuneo e cresciuto fino a raggiungere una dimensione nazionale.

"Essere presenti per la prima volta a Traspotec con uno stand importante è stato per noi un passaggio naturale e, allo stesso tempo, molto significativo – commenta il direttore Guido Rossi – INEO è nata per stare accanto alle imprese di autotrasporto e oggi abbiamo voluto raccontare questa identità in una vetrina nazionale, dove il settore si incontra, si confronta e guarda al futuro".

All’interno dello stand, INEO ha presentato un sistema di servizi in rete, costruito insieme a partner commerciali e associativi, tra cui BLUE SYNT, FLEET SSERVICE, la FEDIT – Federazione dei Trasportatori e la nostra associazione territoriale INEO, UNIONE ASSOCIAZIONE TRASPORTATORI con il suo segretario Andrea Tardivo. Tra gli sponsor, si ringrazia BLUE SYNT. L’obiettivo è stato mostrare in modo concreto come il Gruppo possa affiancare le aziende di autotrasporto non solo sul piano commerciale, ma anche tecnico, amministrativo e consulenziale.

Diego Pasero, presidente di INEO Servizi, con soddisfazione precisa che "La partecipazione a Traspotec è stata una scelta importante e molto positiva. Per la prima volta abbiamo portato INEO in una vetrina nazionale, presentando non solo i nostri servizi, ma anche il nostro modo di lavorare. Da quasi cinquant’anni siamo al fianco delle imprese di autotrasporto con soluzioni concrete, assistenza diretta e spirito cooperativo. Milano ci ha dato conferme importanti: il settore ha bisogno di competenza, relazione e capacità di fare rete".

Tra i servizi presentati figurano le soluzioni per il pagamento dei pedaggi autostradali, le tessere carburante, il recupero accise, il recupero dell’Iva estera, le pratiche auto, la geolocalizzazione, lo scarico dei dati tachigrafici, i servizi legati ai trafori, le etichette ecologiche, la formazione finanziata, il servizio di pesa VGM e l’autolavaggio. Un’offerta ampia, in continua evoluzione, che punta a semplificare la gestione quotidiana delle imprese e a dare risposte pratiche a bisogni sempre più complessi.

Il punto distintivo, però, resta il modo in cui questi servizi vengono erogati. INEO si propone come come una struttura di supporto dove il servizio ha sempre un volto, un nome e una relazione diretta. In un mercato spesso dominato da piattaforme anonime e call center difficili da raggiungere, il Gruppo rivendica un modello diverso: innovazione tecnologica, certo, ma accompagnata da una comunicazione diretta e da un’assistenza personalizzata.

La testimonianza di Diego Pasero, presidente di INEO Servizi.

Positivo anche il commento di Valter Baudino, vicepresidente di INEO Servizi "Traspotec ci ha permesso di incontrare tante aziende, ascoltare esigenze diverse e raccontare da vicino cosa significa far parte del mondo INEO. Il nostro valore non sta solo nell’offerta di servizi, ma nella capacità di accompagnare le imprese ogni giorno, con persone preparate e disponibili. L’autotrasporto sta cambiando velocemente e noi vogliamo continuare a essere un punto di riferimento pratico, affidabile e vicino agli associati".

Traspotec è stato anche un luogo di confronto. Nello stand si sono alternati incontri, speech e panel dedicati ai temi più attuali dell’autotrasporto: tecnologia, evoluzione del settore, scenari europei e internazionali, sicurezza, aree di sosta per i conducenti e nuove infrastrutture. Tra i momenti più seguiti anche la presenza di Walter Lannutti, ospite d’eccezione, e il dibattito sulle aree di sosta sicure, con un riferimento particolare al progetto che riguarda Cuneo, in via della Motorizzazione, dove la nuova rete di sosta sarà inaugurata a metà settembre.

"Il nostro obiettivo non era soltanto cercare nuovi soci o nuovi clienti – aggiunge Guido Rossi –. Volevamo soprattutto far capire che INEO è una rete, una comunità di imprese e persone che condividono problemi, soluzioni e prospettive. Ogni azienda che entra in relazione con noi non è un semplice cliente, ma diventa parte di una storia comune".

Questa visione è il vero filo conduttore dell’esperienza milanese. INEO è cresciuta nel tempo grazie a un’idea semplice e ancora molto attuale: collaborare, unirsi, mettere insieme competenze e volumi per essere più competitivi sui mercati nazionali ed europei. Un principio nato quasi cinquant’anni fa, ma oggi ancora più importante in un settore chiamato ad affrontare sfide decisive: digitalizzazione, costi di gestione, sostenibilità, carenza di autisti, sicurezza, normative europee e trasformazione dei modelli logistici.

La presenza a Traspotec ha permesso al Gruppo di rafforzare la propria visibilità e di confermare il proprio ruolo nel panorama dell’autotrasporto italiano. Una prima volta che ha avuto il sapore di un punto di partenza più che di un traguardo.

Per INEO Servizi e INEO Unione Trasportatori, la fiera di Milano è stata una vetrina importante, ma anche un banco di prova. Il risultato è stato positivo: incontri, contatti, dialoghi e nuove opportunità hanno confermato la forza di un modello costruito sulla concretezza, sulla competenza e sulla vicinanza alle imprese.

Per maggiori informazioni: https://www.ineoservizi.it/