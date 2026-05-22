RoofVent® RP di Hoval: progettare il comfort nei grandi ambienti con una soluzione concreta

Qubo Clima, agenzia Hoval per la provincia di Cuneo, affianca studi tecnici, progettisti, imprese e installatori nella scelta delle soluzioni più adatte per climatizzare grandi ambienti. Quando si parla di capannoni, magazzini, aree produttive o spazi commerciali, la vera difficoltà è creare un ambiente confortevole, efficiente e ben gestito, senza sprechi e senza complicazioni inutili.

RoofVent® RP di Hoval è una soluzione molto interessante per chi progetta impianti in edifici di grandi dimensioni. Si tratta di un apparecchio di ventilazione pensato per riscaldare e raffrescare ambienti fino a 25 metri di altezza, utilizzando una pompa di calore decentralizzata. In pratica, ogni unità lavora direttamente sull’area da servire, senza dipendere per forza da una produzione centralizzata di caldo e freddo.

Questo approccio offre un vantaggio importante: il sistema può essere adattato con maggiore libertà alle caratteristiche dell’edificio. Un capannone produttivo, un magazzino logistico o una grande area commerciale non hanno mai le stesse esigenze. Cambiano le altezze, i volumi, le zone occupate dalle persone, i carichi interni, la presenza di macchinari, scaffalature o carriponte; avere una soluzione modulare aiuta il progettista a costruire un impianto più preciso e più vicino all’uso reale degli spazi.

RoofVent® RP svolge più funzioni in un unico sistema: immette aria esterna, estrae l’aria viziata, filtra l’aria, recupera energia, riscalda, raffresca e distribuisce l’aria nell’ambiente. Il tutto con una logica pensata per i grandi volumi, dove non basta produrre energia termica: bisogna anche portarla nel punto giusto.

Uno degli elementi più interessanti è l’Air-Injector, il diffusore d’aria brevettato da Hoval. Nei grandi ambienti, la distribuzione dell’aria è spesso il vero problema. Se l’aria viene immessa male, si creano correnti fastidiose, zone fredde, aree troppo calde o forti stratificazioni verso il soffitto. L’Air-Injector regola in modo continuo la direzione del lancio dell’aria, passando da verticale a orizzontale in base alle condizioni di funzionamento. Questo permette una distribuzione più uniforme e aiuta a ridurre la stratificazione della temperatura.

Nei capannoni alti, il calore tende naturalmente a salire, se resta fermo sotto la copertura, aumenta la dispersione e diminuisce il comfort nella zona occupata dalle persone. Un sistema che favorisce la destratificazione contribuisce a utilizzare meglio l’energia prodotta e a migliorare la qualità dell’ambiente interno.

RoofVent® RP integra anche un recuperatore di calore a piastre ad alta efficienza: questo consente di recuperare parte dell’energia contenuta nell’aria estratta, riducendo il fabbisogno necessario per trattare l’aria nuova immessa nell’ambiente. È un aspetto importante soprattutto negli edifici dove il ricambio d’aria è fondamentale per garantire comfort, salubrità e corretto funzionamento delle attività.

La gestione dell’impianto è affidata al sistema di regolazione TopTronic® C, sviluppato da Hoval per i sistemi di climatizzazione dei grandi ambienti. La regolazione può lavorare a zone, così da adattare il funzionamento dell’impianto alle diverse aree dell’edificio. Questo significa poter gestire in modo più intelligente reparti produttivi, zone di deposito, aree di spedizione o spazi con livelli di occupazione differenti.

Per architetti, ingegneri e professionisti che lavorano sulla progettazione, RoofVent® RP è interessante anche perché mette insieme prestazioni tecniche e praticità di inserimento nel progetto. La documentazione Hoval fornisce indicazioni su portate d’aria, limiti di impiego, dimensioni, pesi, distanze tra gli apparecchi, collegamenti frigoriferi, installazione su tetto, scarico condensa e manutenzione. Sono informazioni utili per valutare fin dall’inizio la fattibilità dell’intervento e prevenire problemi in fase esecutiva.

Ed è proprio qui che il ruolo di Qubo Clima diventa importante. L’azienda nasce da un’esperienza quasi ventennale nel settore della climatizzazione e oggi rappresenta Hoval sul territorio cuneese. Grazie alla conoscenza dei prodotti e al confronto costante con installatori e studi tecnici, Qubo può aiutare ad individuare meglio le esigenze del progetto e a individuare la soluzione più adatta.

Il supporto può essere utile già nelle prime valutazioni: altezza dell’edificio, destinazione d’uso, presenza di macchine, necessità di ventilazione, comfort richiesto, vincoli architettonici, accessibilità per la manutenzione e costi di gestione nel tempo. Sono tutti aspetti che incidono sulla qualità finale dell’impianto.

Qubo s.r.l. opera in tutta la provincia di Cuneo, seguendo zone come Alba, Mondovì, Bra, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Boves, Borgo San Dalmazzo e Cuneo. Il suo lavoro è orientato alla consulenza e alla vendita di prodotti e impianti, con attenzione alla convenienza dell’installazione e alla gestione futura del sistema.

Per maggiori informazioni:

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Telefono 375-8223828

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