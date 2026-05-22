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Politica | 22 maggio 2026, 14:32

Dazi sui fertilizzanti sospesi, Bergesio: “Una vittoria italiana per agricoltori e allevatori”

Il senatore leghista rivendica il ruolo del Governo a Bruxelles: “Meno costi di produzione e più sovranità alimentare. Ora avanti con investimenti per l’autonomia strategica del settore”

Dazi sui fertilizzanti sospesi, Bergesio: “Una vittoria italiana per agricoltori e allevatori”

“Finalmente l'Europa ha capito che non si possono più tartassare i nostri produttori: la sospensione dei dazi sui fertilizzanti azotati, come urea e ammoniaca, è una vittoria italiana che dà respiro ad agricoltori e allevatori. 

Da tempo, come Lega e come Governo, chiedevamo questo intervento per abbattere costi di produzione insostenibili: la nostra azione a Bruxelles è stata determinante per passare dalle parole ai fatti. Non è solo risparmio economico, ma difesa della nostra sovranità alimentare e indipendenza dalle forniture extra-Ue. 

Da parte mia, continuerò con il massimo impegno per tutelare in ogni sede le nostre aziende e il lavoro di chi presidia i territori: è fondamentale che l'azione non si fermi qui, ma che proceda con investimenti al fine di garantire l'autonomia strategica dei fertilizzanti agli agricoltori europei. La difesa del Made in Italy resta la nostra priorità assoluta”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile del Dipartimento Agricoltura della Lega.

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