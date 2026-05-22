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Attualità | 22 maggio 2026, 12:42

Sicurezza stradale, convocato per lunedì 25 maggio il tavolo provinciale di coordinamento

Al tavolo partecipano i rappresentanti della Provincia di Cuneo, dell’Associazione familiari vittime della strada, di Inail – Direzione territoriale di Cuneo, dell’Automobile Club Cuneo, dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte – ambito territoriale di Cuneo e delle Fondazioni bancarie di Cuneo, Fossano, Savigliano e Saluzzo

Sicurezza stradale, convocato per lunedì 25 maggio il tavolo provinciale di coordinamento

Prosegue il percorso di confronto e coordinamento sulla sicurezza stradale promosso a livello provinciale. 

È stato convocato per lunedì 25 maggio, alle 15.30 il secondo incontro del tavolo provinciale di coordinamento dedicato al tema della prevenzione e della sicurezza sulle strade.

Al tavolo partecipano i rappresentanti della Provincia di Cuneo, dell’Associazione familiari vittime della strada, di Inail – Direzione territoriale di Cuneo, dell’Automobile Club Cuneo, dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte – ambito territoriale di Cuneo e delle Fondazioni bancarie di Cuneo, Fossano, Savigliano e Saluzzo.

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