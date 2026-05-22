ARRAMPICATA SPORTIVA / Tesio e Daziano di scena a Berna nella seconda prova di Coppa del Mondo Boulder

Saranno 7 gli azzurri impegnati sui blocchi svizzeri nella seconda prova di Coppa del Mondo Boulder.

Questa importante tappa del circuito si disputerà da venerdì 22 a domenica 24 maggio a Berna, dopo l’esordio a Keqiao, che ha fornito indicazioni sullo stato di forma dei migliori climber mondiali, regalando numerose conferme, ma anche alcune inaspettate sorprese.

Al Bern Expo affronteranno problemi a base di placche, svasi e tacche 86 atleti e 76 atlete.

In questa tappa l’azzurro Luca Boldrini, che in Cina era arrivato vicino alla top 24 dei semifinalisti, sarà affiancato da Niccolò Antony Salvatore, la cui ultima presenza in World Cup risale proprio alla prova di Berna del 2025.

Fra i rivali più temibili si annoverano il supercampione Anraku, che a Keqiao ha dimostrato di non aver subito nessun calo di forma rispetto alla stagione passata, il potentissimo coreano Lee, il sempre più performante francese Schalck, il britannico Roberts, in risalita, e i nipponici Narasaki e Amagasa.

Fra le 5 portabandiera azzurre figurano Camilla Moroni, Francesca Matuella e Giorgia Tesio, che avevano guadagnato la semifinale a Keqiao e che puntano senz’altro a tornare ad affrontare quella fase di gara, con la speranza di conquistare poi un ambitissimo posto fra le top 8 della finale. A completare la rosa anche Irina Daziano, motivata a tirare fuori tutta la sua grinta, e Leonie Hofer, al suo esordio assoluto in Coppa del Mondo, dopo l’ottimo risultato al Trial Nazionale.

Le avversarie più ostiche saranno senz’altro le protagoniste del podio cinese: la trionfatrice francese Avezou, la mitologica Garnbret, e l’australiana Mackenzie. Cercherà di farsi spazio anche la statunitense Sanders, rimasta ai piedi del podio nella prima tappa e sicuramente intenzionata a conquistarlo in questo secondo appuntamento. Oriane Bertone rivendicherà il suo ruolo apicale nel Team francese, scippatole dalla compagna di squadra che si è aggiudicata l’alloro in Cina. E inoltre la britannica McNeice, le giapponesi Sekikawa e Matsufuji, la cinese Zhang e l’americana Raboutou di sicuro non si accontenteranno di giocare un ruolo da comprimarie in questa stagione agonistica.