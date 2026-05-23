L'omaggio a Carlin Petrini: imponente folla alla camera ardente allestita a Pollenzo [FOTO]

Un'imponente folla di persone, fin dal mattino, si è recata alla camera ardente di Carlo Petrini allestita nella sala rossa dell'Agenzia di Pollenzo.

Tantissimi amici e conoscenti in visita, tra cui padre Enzo Bianchi, Oscar Farinetti, Paolo Tibaldi, Giuseppe Lavazza, i giornalisti Michele Serra e Gigi Garanzini, la sorella Chiara, oltre a rappresentanti di istituzioni, mondo culturale ed economico.

La camera sarà aperta fino al tardo pomeriggio odierno per riaprire domenica alle 9.

Nella sala vengono proiettate immagini di Petrini in vari contesti del suo lungo percorso di vita, lavoro e dedizione.

La signora Sandra Abbona dell'ufficio stampa dell'Università del Gusto dice: "Non facciamo accoglienze differenti fra persone, abbiamo scelto di continuare le attività come avrebbe voluto lui, per cui in università c'è un open day e tanti studenti vengono a dare un ultimo saluto a Carlin".

Claudio Gallizio, amico di sempre: "Lo conobbi quando avevo 18 anni e lui 21, una persona eccezionale. Abbiamo vissuto tanti anni fianco a fianco nei consigli comunali degli anni 80 e successivi, siamo sempre stati uniti, come fratelli. Una perdita che si sentirà "

Le vie del borgo di Pollenzo sono presidiate dalle forze dell'ordine e nel pomeriggio verranno date le istruzioni riguardo la commemorazione di domani mattina (parcheggi, navette etc).

A partire dalle 11, nel giardino all'esterno dell'Agenzia, avrà luogo la cerimonia: previsti gli interventi di Moni Ovadia e del ministro Lollobrigida ed altre personalità.