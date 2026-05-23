Oggi è il giorno di Spazzamondo: la provincia di Cuneo si mobilita per l'ambiente [FOTO]

Ha avuto inizio, questa mattina, l'edizione 2026 di Spazzamondo, la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo.

L'iniziativa coinvolge Comuni, cittadini, associazioni e aziende del territorio con l'obiettivo di manifestare il proprio impegno a prendersi cura dell’ambiente.

Quella odierna è l'edizione numero 6 ed è organizzata dalla Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, i Consorzi ACEM, CEC, CSEA e COABSER e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo.

(Spazzamondo a Cuneo)

(L'intervento della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero)