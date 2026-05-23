"Capacità e dedizione delle forze dell'ordine fanno la differenza": Monica Ciaburro (FdI) si complimenta con i Carabinieri di Borgo San Dalmazzo

"Vorrei fare un plauso ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo San Dalmazzo per l'indagine, coordinata dalla Procura di Cuneo, sul giro di stupefacenti e armi gestito da un gruppo di giovani, sia italiani che stranieri, tra la città di Cuneo e i paesi vicini. Voglio sentitamente ringraziare gli uomini e le donne dell'Arma dei Carabinieri che ogni giorno in silenzio e con sacrificio si adoperano per garantire sicurezza al territorio e a chi ci vive. Il Governo Meloni ha fatto della Sicurezza uno dei punti principali della sua azione ma è indubbio che sono le Forze dell'Ordine che con capacità e dedizione fanno la differenza sul territorio e per i cittadini".

Lo ha dichiarato la deputata di FdI Monica Ciaburro.